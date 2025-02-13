元宵餐後吃 蔬菜蛋白質平穩血糖

元宵節剛過，家裡的湯圓和元宵可能會繼續吃，但吃太多可是會讓血糖大波動，營養師李立慈表示，可把握「鹹早慢走」的原則，以鹹食優先、早點吃完、細嚼慢嚥，並走動加快消化，且最好接在正餐後食用，讓該餐的蔬菜、蛋白質幫助平穩血糖。

李立慈提醒，糖尿病患者吃湯圓或元宵時，要減少飯量，如果預計吃2顆芝麻湯圓，該餐的飯量就要從一碗減為半碗，本來吃半碗飯的就建議不吃飯，吃的時間點最好在正餐後，比較能讓該餐的蔬菜、蛋白質幫助平穩血糖，否則過了2至3小時才吃，食物都消化掉了，再吃元宵或湯圓，血糖就會升高。

李立慈說，吃湯圓或元宵可把握「鹹早慢走」的原則，吃鹹湯圓優於甜湯圓，通常鹹湯圓或元宵在烹飪過程中，會加入蛋白質與蔬菜類食物，較能達到均衡飲食與平穩血糖的效果。

因為多數人都是白天較忙碌，白天把高熱量、高油脂、高甜的東西吃完，對身體健康較好，如果當天已經決定要吃湯圓或元宵，建議可在午餐後食用，避免等到晚餐後甚至快睡覺才吃，反而會導致血糖飆高、消化不良。

「慢、走」也是重要的原則，李立慈指出，湯圓或元宵的原料為糯米，不好咀嚼或消化，一定要慢慢吃，且萬一沒有煮熟也能立刻發現，吃完有時間就多走動，例如做家事、走路、運動等促進消化，也能幫助穩定血糖。

湯圓或元宵如何保存？食藥署食品組副組長蕭惠文指出，湯圓通常是包裝食品，建議依照外包裝的效期與保存狀態，需冷凍的建議放在-18℃的冷凍庫；元宵多為常溫製作，建議冷藏保存且不超過3天；烹煮食品中心溫度要超過70℃，湯圓、元宵煮熟浮起後再煮1至2分鐘，確保內外完全熟透。

如果昨天來不及吃，今天想要補吃的話，蕭惠文建議，採買時要選擇有食品業者登錄字號的食品業者，且留意現場製作環境乾淨整潔，也要主動詢問店家或仔細閱讀外包裝標示的成分及過敏原資訊，並確認保存期限及保存條件。