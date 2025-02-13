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健康你我他╱加強走路流汗 均衡營養攝取

聯合報／ 文／紀昭秀（北市中正）
新的一年健康計畫，我們會繼續攝取均衡的營養；生活作息正常，避免熬夜；更要加強多走路運動、多流汗；在人際關係交流上，則以和諧及包容為貴，促進身心靈健康。圖╱紀昭秀提供
新的一年健康計畫，我們會繼續攝取均衡的營養；生活作息正常，避免熬夜；更要加強多走路運動、多流汗；在人際關係交流上，則以和諧及包容為貴，促進身心靈健康。圖╱紀昭秀提供

知名女藝人春節期間因染流感併發肺炎不幸離世，國人均感不捨。是否要施打疫苗、如何防範感染流感或其他流行性疾病，頓時成為社會大眾熱烈討論的話題，許多人更急著搶打疫苗。

新冠肺炎尚未流行之前，我和先生於符合施打公費流感疫苗開始，或政府呼籲施打時，每年都會定期前往醫療院所施打，新冠肺炎爆發至今，也都持續施打新冠疫苗，希望能夠多一層健康保障。事實上，依據資料顯示，有施打流感疫苗的民眾，縱使被感染，症狀大多比未施打的人輕微。

新的一年健康計畫，我們會繼續攝取均衡的營養，盡量少鹽、少油、少糖，多吃蔬果；生活作息正常，避免熬夜；不論家務或公事，保持輕鬆心情及正面態度應對；更要加強多走路運動、多流汗的好習慣；在人際關係交流上，則以和諧及包容為貴，多管齊下，促進身心靈健康。

對於不可預知的公眾環境，我們也會時時警覺及注意相關訊息。繼續維持十數年來養成的外出習慣，亦即在公共運輸工具或電梯等密閉空間內，或人群聚集的地方，一定戴上口罩，保持雙手乾淨。

當然也要遵照衛生機關的宣導和指示，並定期施打各種有必要的疫苗。這些都是政府提供的，既可保護自己，也可以保護家人及大眾，符合資格的民眾都應配合施打，才是正確的做法。

新冠肺炎 流感疫苗

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