克服醫護人力負荷 彰基挺過春節長假寒流及流感侵襲　

春節長假期間，因寒流侵襲，彰基醫學中心從1月25日至2月10日間，急診室每日平均接診約400人次，各類重症患者比去年同期激增2至3倍，加重醫護人員負荷，但在彰基總院長陳穆寬調度下，使患者盡可能在24小時內完成入住，確保急重症量能不塞車，患者得到最好的照護與治療。

彰基總院急診暨重症醫學部主任李宗翰指出，今年春節長假到今天「小過年」元宵節期間，受寒流侵襲，氣溫驟降，導致許多老年人及心血管疾病患者健康狀況惡化，加上流感肆虐，紛紛湧入急診就醫，各大醫院都原本就面臨醫護人力不足問題，也更加嚴重。

彰基醫學中心是雲林、南投、彰化唯一的醫學中心，彰基統計，從1月25日至2月10日間，急診室每日平均接診約400人次，到院前心肺功能停止（OHCA）、心肌梗塞及急性腦中風等重症患者，較去年同期激增2至3倍，因心血管疾病前來急診的患者約30至50人，住院需求也大幅增加，每日都有上百位患者等待住院治療或者開刀。

彰基指出，為了因應此一嚴苛挑戰，彰基總院長陳穆寬親自指揮智能床位調派，以及全體系採取緊急應變措施，總動員協調及安排病床下轉作業。近幾天，彰基總院每天都有120位以上病人出院或者下轉，使患者盡可能在24小時內完成入住，急診停留未超過48小時，強化住院病房的周轉效能，讓病患得到最好的照護與治療。

彰基也透過總院「綠色隧道」的運作效能，以加快重症患者的處理效率，使得外院轉入更為通暢，病房運轉效能甚至達到平常的三倍 ，並針對各種剛性需求，如心導管團隊、腦中風團隊，手術室及加護病房等，都已拉高運作效能，消化這一波的重症病人。