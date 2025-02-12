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選哪情人節禮物？營養師推薦可可固形物70%以上黑巧力

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
營養師王盈荃建議，挑選可可固形物70%以上的黑巧克力，有助於心腦血管健康。示意圖。聯合報系資料照
營養師王盈荃建議，挑選可可固形物70%以上的黑巧克力，有助於心腦血管健康。示意圖。聯合報系資料照

西洋情人節即將到來，此時不少人會互送巧克力禮盒表達心意。營養師王盈荃建議，可選可可固形物70%以上的黑巧克力，並留意成份標示，若有添加物，盡量以堅果、杏仁及無糖天然果乾為主的品項，並於飯後享用時，每次控制在20克左右，避免攝取過多熱量，也有助於心腦血管健康。

「100公克的黑巧克力熱量約550大卡，白巧克力則約568大卡。」王盈荃表示，部份市售巧克力含大量飽和脂肪和人工添加物，民眾若平時就常吃高油脂、高糖份等食物，再吃巧克力，容易熱量過剩，進而增加體脂肪，形成所謂的「泡芙人」體型。

王盈荃表示，黑巧克力中的黃酮類化合物，尤其是可可中的類黃酮，已被證實能促進體內心血管舒張與彈性，並降低血壓和血栓的風險。另一種可可多酚則有助於提升腦部血流，增加氧氣供應量，幫助改善短期記憶力和專注力，也具抗氧化性，能保護腦細胞免於自由基損害以減少發炎反應，促進免疫系統對病原體的抵抗力。

王盈荃提醒，民眾應於飯後適量享用高可可含量、低糖份的巧克力，除了避免攝取過多熱量，也能在滿足口腹之慾時，保持健康的體態。

挑選巧克力的技巧

1.高可可含量：巧克力可可固形物%數含量愈高，糖份愈少，其中70%以上的黑巧克力富含黃酮類化合物，有助於穩定血糖。

2.適量享用避免熱量超標：留意營養標示，挑選每100克含糖量低於15克的產品，每次品嚐黑巧克力的量控制在20克左右，可搭配堅果或無糖茶飲，更能延長飽足感，減少進食其他高熱量甜食的機會。

3.避免添加物過多的巧克力：可挑選添加堅果、杏仁或無糖天然果乾的巧克力，不僅提升口感，還能增加膳食纖維與健康脂肪。

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