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嘉縣2011年迄今已351地震…去年突激增 專家：今年恐創新高

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嘉縣2011年迄今已351地震…去年突激增 專家：今年恐創新高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
嘉義縣大埔鄉1月21日凌晨12時17分，發生芮氏規模6.4地震，造成南台灣慘重災情。記者劉學聖／攝影
嘉義縣大埔鄉1月21日凌晨12時17分，發生芮氏規模6.4地震，造成南台灣慘重災情。記者劉學聖／攝影

0121嘉義大埔發生規模6.4地震後，嘉南地區地震頻傳，前中央氣象局地測報中心主任郭鎧紋統計，自2011年至迄今，嘉義縣出現351個地震，其中中埔63個居冠，其次為大埔發生過44個地震；郭鎧紋攤開數據指出，因0121大埔強震迄今已發生30個地震，預估今年地震數量有機會超越2024年76個的紀錄。

郭鎧紋統計2011年至迄今，嘉義縣顯著有感地震61個，小區域有感地震290個，共計351個地震，其中中埔鄉發生過63個有感地震最多，其次為大埔鄉44個。

另外，梅山鄉、阿里山鄉41個，義竹鄉34個、嘉義市28個，竹崎鄉26個，民雄鄉19個，新港鄉16個，布袋鄉、水上鄉、番路鄉13個，太保市12個，鹿草鄉、六腳鄉8個，朴子市4個，東石鄉、溪口鄉、大林鎮0個。

郭鎧紋表示，每年只要出現一個大地震，後續就會有很多餘震，雖然嘉義縣也曾出現一整年僅6個小區域有感地震的紀錄，但今年發生0121嘉義大埔規模6.4地震後，迄今餘震仍不斷。

郭鎧紋進一步指出，從2011年至迄今，嘉義縣有感地震個數統計，2011年有25個地震、2012年26個、2013年11個、2014年18個、2015年12個、2016年19個、2017年45個、2018年29個、2019年16個、2020年6個、2021年10個、2022年11個、2023年17個、2024年76個，2025年至迄今已出現30個地震。

郭鎧紋解釋，2024年嘉南地區的地震數，已經是2023年的4倍多，主要是2023年僅有嘉義新港群震釋放能量，但2024年因嘉義縣朴子太保群震、義竹布袋群震、中埔群震，台南麻豆佳里群震等4群震，造成地震數量大增，加上0403花蓮大地震群震，因此去年嘉義縣計有76個有感地震；2017年雖有45個但算正常數量。

郭鎧紋說，今年嘉義縣則是因為大埔0121發生規模6.4強震，迄今還持續發生餘震，今年2月還沒過完就已有30個地震，預估今年地震數量有機會超過2024年。

郭鎧紋統計，自2011年至迄今，嘉義縣出現351個地震，其中中埔63個居冠，其次為大埔發生過44個地震。圖／郭鎧紋提供
郭鎧紋統計，自2011年至迄今，嘉義縣出現351個地震，其中中埔63個居冠，其次為大埔發生過44個地震。圖／郭鎧紋提供
郭鎧紋攤開數據指出，今年因0121大埔強震迄今已發生30個地震，預估今年地震數量有機會超越2024年76個的紀錄。圖／郭鎧紋提供
郭鎧紋攤開數據指出，今年因0121大埔強震迄今已發生30個地震，預估今年地震數量有機會超越2024年76個的紀錄。圖／郭鎧紋提供
郭鎧紋統計，自2011年至迄今，嘉義縣出現351個地震，其中中埔63個居冠，其次為大埔發生過44個地震。圖／郭鎧紋提供
郭鎧紋統計，自2011年至迄今，嘉義縣出現351個地震，其中中埔63個居冠，其次為大埔發生過44個地震。圖／郭鎧紋提供

0121嘉義地震 嘉義 大埔

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