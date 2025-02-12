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今晚至明晨雨勢最大！下周日挑戰冷氣團 最冷時間曝光

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今晚至明晨雨勢最大！下周日挑戰冷氣團 最冷時間曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
元宵節各地都有大雨，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚至明清晨雨勢最大，周日晚上全台降溫有感，尤其北部、宜蘭地區影響最顯著，低溫約16、17度，最冷時間點落在下周一晚間至下周二清晨。記者季相儒／攝影
元宵節各地都有大雨，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚至明清晨雨勢最大，周日晚上全台降溫有感，尤其北部、宜蘭地區影響最顯著，低溫約16、17度，最冷時間點落在下周一晚間至下周二清晨。記者季相儒／攝影

受到鋒面及南方雲系影響，今晚起各地都有局部大雨，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚至明清晨雨勢最大，周五降雨趨緩且溫度逐漸回暖，周日再迎第2波冷空氣，強度有機會達到冷氣團等級，並持續影響到下周三，且預估下周一晚間至下周二清晨最冷，北部、宜蘭低溫下探13度。

曾昭誠說，今（12日）元宵節，受到鋒面通過加上南風雲系北移影響，全台都會有雨，並持續到周五，其中今晚至明天清晨雨勢最大、降雨最多，明（13日）白天過後雨勢就會逐漸趨緩，但中南部、宜蘭、台東仍有較大雨勢。

周五（14日）西洋情人節水氣減少，各地降雨趨緩，僅山區有明顯降雨，其他地區也有局部短暫雨；周六（15日）風向轉偏東風，雨勢更小，僅東半部及西半部山區有短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

周六白天天氣穩定，但晚上有鋒面通過，北部再轉為降雨的天氣，迎風面的北部、東半部有雨；周日（16日）至下周二（18日）水氣會愈來愈少，下周一、下周二（17、18日）僅東半部有零星降雨。

溫度部分，曾昭誠指出，明天東北季風增強，北部、宜蘭清晨低溫14、15度，白天高溫也僅16、17度，中南部、台東地區清晨低溫16至18度，白天高溫接近20度。

周五、周六東北季風減弱，溫度逐漸回升，各地氣溫可達20度以上；周六晚間鋒面通過，周日冷空氣來襲，其強度相比這兩天來得更強，有機會達到大陸冷氣團等級。

曾昭誠表示，周日白天降溫不明顯，但晚上全台降溫有感，尤其北部、宜蘭地區影響最顯著，低溫約16、17度，最冷時間點落在下周一晚間至下周二清晨，北部、宜蘭溫度驟降到13、14度，其他地區14、15度，至於白天高溫，全台各地接近18至20度，這樣的情況將持續到下周三（19日）。

低溫 冷氣團 宜蘭 東北季風 氣象署 鋒面

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