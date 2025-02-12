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天冷玫瑰減產價揚 情人節陽春花束1000元

中央社／ 台北12日電
西洋情人節即將到來，不少人會買玫瑰花表達情意。不過農糧署12日表示，受氣候因素影響，玫瑰產量減少，目前批發價每把20枝為新台幣504元，約漲2成多。（台北花市提供）中央社
西洋情人節即將到來，不少人會買玫瑰花表達情意。不過農糧署12日表示，受氣候因素影響，玫瑰產量減少，目前批發價每把20枝為新台幣504元，約漲2成多。（台北花市提供）中央社

14日是西洋情人節，農糧署今天表示，天氣冷，近5天交易量比先前平日少3成，批發價每把20枝新台幣504元，約漲2成多。業者說，零售11枝包裝的陽春版花束約1000元。

14日就是西洋情人節，農業部農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，去年有颱風、近來天氣冷，產量減少，統計最近7日到12日共5天，台北花卉批發市場交易量為1萬2267把（每把20枝），比先前正常產出時少3成多，交易均價每把504元；進口玫瑰交易量812把，每把1532元。

他指出，因為113年情人節跟春節一起，節前休市，所以對比112年情人節前的同期供應量1萬5467把，交易均價每把419元；今年供應量減少約2成，價漲2成多。

花卉批發業者說，以往正常交易均價每把3、4百元，今年504元是霸王級寒流當年創新高達8、9百元後的偏高價；目前用長度區分，短為45到55公分均價每把300到400元、中為56到74公分每把400到600元、長為75公分以上每把800元以上。

業者指出，今天近情人節，價格較高，若到花店買一束花，11枝不到1把，搭配滿天星等加上包裝，約1000元；超商通路1枝進口玫瑰花包裝的小花束，也要價188元；以花色來說，紅色比粉色、紫色貴。

均價 情人節

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