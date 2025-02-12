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14日前全台有雨…未來一周2階段降溫 最劇烈雨勢時間曝光

中央社／ 台北12日電
氣象署表示，未來一周2波冷空氣影響，明（13）日東北季風增強偏濕冷，第二波冷空氣強度有機會達大陸冷氣團等級。聯合報記者陳正興／攝影
氣象署表示，未來一周2波冷空氣影響，明（13）日東北季風增強偏濕冷，第二波冷空氣強度有機會達大陸冷氣團等級。聯合報記者陳正興／攝影

氣象署表示，未來一週2波冷空氣影響，明天東北季風增強偏濕冷，第二波冷空氣強度有機會達大陸冷氣團等級，16日起影響至19日；預估14日前全台有雨，其中今晚明晨各地防大雨。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，東北季風增強及南方雲系北移，14日之前全台有雨，其中以今晚至明晨降雨最顯著，預估全台都有大雨發生機會；明天白天稍趨緩，但東半部、中南部仍要留意較大雨勢發生。

曾昭誠指出，14日降雨更進一步趨緩，但各山區仍有短暫雨，各平地為局部短暫雨；15日白天降雨範圍縮減為東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，但晚間有鋒面通過，北部地區轉為有局部短暫雨。

曾昭誠說，16日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，預估這波冷空氣影響時間較長，但水氣逐日減少，16日北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，17日起僅東半部地區及基隆北海岸有零星短暫雨。

氣溫方面，曾昭誠表示，明天東北季風增強、影響，北部、宜蘭低溫約攝氏14、15度，其他地區約15至17度，白天北台灣高溫約16、17度，其他地區18至20度；15日稍回溫，但下一波冷空氣16日南下，預估影響至19日，最冷的時間點為17、18日清晨，北部低溫13、14度，白天高溫約17、18度。

曾昭誠提醒，14日晚間至15日清晨，台南以北地區及金門、馬祖；15日白天北部地區及馬祖，易有低雲或局部霧，影響能見度。

冷氣團 東北季風 氣象署 馬祖

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