病患塞爆躺地僅是開始？護師公會指若不正視環境：急診將癱瘓

近期急診爆量，導致患者等不到病床，甚至只能躺在地上接受治療，被認為和護理人力缺乏有關，衛福部回應，醫學中心護理人力近二個月不減反增，此次急診壅塞是就醫人數短期增加，以及病床調度問題所致；台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳直言，醫療環境愈來愈惡劣，許多護理師連年終都不想領，年前就離職，衛福部再不正視環境問題，未來急診不只是壅塞，將直接癱瘓。

陳玉鳳說，每年年節都會爆出急診壅塞，每次出現塞床或是沒病床，醫院都會把問題推給健保給付不足，但對於護理人員而言，一直期待改善的醫療環境問題，遲遲沒有解決，給足額加班費、改善低薪、跨科不合理調動等依舊存在。

陳玉鳳說，今年春節連假9天，但實際上最多只能放4天，其他天數則要求護理人員支援忙碌科別或者急診，剝奪原有權利外，還要求上早上8點到晚上8點的「八八班」，加上交班等，工時遠超過12小時，但醫院為維持運作，透過各種情緒勒索、考績打壓等不斷惡性循環，該解決的問題不解決，最終仍是拋下一句「健保給付不足」。

陳玉鳳說，醫院一直說沒有錢給護理人員，但部分醫院卻可以不斷加蓋醫療大樓，對外稱醫護人員平均調薪5%，但獎勵金跟績效獎金卻被扣5%甚至更多，護理人員根本沒有被加薪到，而各醫院現在階段，不斷強調要「保障新人」那資深人員呢？醫院無留任配套措施，資深人員常感到前景無望，不如歸去。

去年發生的成大醫院開刀房跨科調動、加班未滿30分鐘不給加班費等，政府都漠視不管，陳玉鳳直言，基層只要求政府微薄的保障，且政府根本是漠視基層訴求，尤其是現任衛福部長邱泰源，原定去年10月要跟工會組織團體開會，卻藉口有立法院會務而停滯會議，而要基層找衛福部各司反應，沒有要再開會根本不重視基層的聲音。

陳玉鳳說，工會要求討論勞資爭議處理法第54條，對於罷工的「必要服務條款」，主管機關說要開會已經說了近2年，卻仍無任何進展。

一位從荷蘭返台的護理師分享，當地對護理人員的法律規範、薪水、調薪等，工會組織分為大學醫院工會與私人醫院工會，前者罷工半天醫院就妥協給予調薪，因為一罷工醫院就知道這樣是不行的，反觀台灣的環境卻愈來愈差。

陳玉鳳說，衛福部照護司有看見大家的反應，夜班津貼也做了調整，從去年底起持續支持工會對職場霸凌的勞動教育，但醫院的配合卻只是嘴上說說，例如標榜非常友善的彰化基督教醫院，卻違法讓護理人員「自假承攬」，以時薪340元找護理人員支援或承攬大夜班業務，但這是衛福部明定禁止的，等於護理人員完全沒有休假，同時也威脅到病人安全，對解決人力負擔也沒有助益。

陳玉鳳還提到，護理人員連領完年終都不願意等，其實是一個很大的警訊，過往都是過年當月或者年後2、3個月才出現大離職潮，但今年過年前就發生了，在上位者看的是最後數據，但基層看的是職場的流動變化，現在是急診爆量，下一件要擔心的是護理人員受不了後離職，導致急診被癱瘓。

「我也很擔心像大S去日本那樣，在偏鄉是沒有急診的」，陳玉鳳直言，衛福部一直說有人力，但斷層是很嚴重的，9至11月補了新人，但還得經過3至6個月的職前訓練，好不容易補了4000人，後面2個月就離開二成的人。

陳玉鳳說，自己在社群上觀察到，很多工作5、6年的中生代護理人員離職，「這是我很焦慮的地方，我們一直在呼籲的好像狗吠火車」，政府持續帶頭違法，說要等人補齊才將三班護病比入法，但人從2018年就沒有齊過，無疑是在護航醫院財團。