台灣燈會開幕 張善政邀3寶爸蔣萬安搶先體驗

台灣燈會時隔9年再度回到桃園舉辦，今晚元宵節將正式開幕，據悉，桃園市長張善政邀約多位縣市首長到桃園賞燈，打頭陣的台北市長蔣萬安明天將到桃園與張善政一同參觀A19光的遊戲場展區。

台灣燈會試營運期間，張善政陸續曝光卡比獸與進擊的巨人等燈組，打響台灣燈會第1波聲量，也藉由燈會讓外界看到桃園的改變。蔣萬安此次將參觀桃市府主責的A19「光的遊戲場」展區，由於蔣萬安是3寶爸，因此將先到備受親子喜愛的兒童美術館參觀，再欣賞人氣IP寶可夢的巨型卡比獸。

為了讓台灣燈會成為全國矚目的焦點，桃園市府積極邀請各縣市首長共襄盛舉。桃市府表示，除了台北市長蔣萬安確定出席外，其他縣市首長的邀約工作仍在進行中。透過這次燈會，不僅展現桃園市在文化觀光方面的軟實力，更希望藉由各地方首長的參與，帶動更多民眾前來桃園。

今年的台灣燈會以「光耀桃園」為主題，結合科技、文創與在地特色，規劃多個特色展區。其中A19「光的遊戲場」展區不僅有大型主題燈組，更融入互動科技元素，讓遊客能親身體驗光影藝術的魅力。桃市府表示，期待透過縣市首長間的交流互動，不僅能促進地方合作，更能帶動觀光人潮，為桃園注入新活力。