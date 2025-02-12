快訊

獨／高雄分屍公寓梯間留「3神秘箭頭」 疑凶嫌棄屍滴落血跡

創20人頭公司！易沛「第三方支付」涉洗錢逾5億 董事長50萬交保

護理師2個月少逾700人 害急診病患躺地板？衛福部否認揭2原因

聽新聞
0:00 / 0:00

北市空品今達「紅色等級」 環保局示警影響至明天

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市今日空品不佳，下午3點已達對所有族群不健康的紅色等級，擴散條件不佳。記者林佳彣／攝影
北市今日空品不佳，下午3點已達對所有族群不健康的紅色等級，擴散條件不佳。記者林佳彣／攝影

北市今日空品不佳，下午3點已達對所有族群不健康的紅色等級，擴散條件不佳，環保局依「台北市空氣品質惡化防制措施」啟動防制作為，預估會持續到明天白天，建議市民減少外出。

環保局表示，今日因環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積，預估此波境外污染事件將維持至明日白天。

環保局指出，今日凌晨開始，指標汙染物細懸浮微粒（PM2.5）濃度增加，北市上午延平、大安等站陸續達橘色提醒，下午3點延平測站已達紅色等級，北市各單局處今日上午已提前啟動空品應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等管制作為。

環保局提醒民眾，做好個人防護，敏感族群應減少戶外活動，必要外出時請記得配戴口罩做好個人防護，減少使用私人運具，多搭乘大眾運輸工具；敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者，應盡量避免在戶外從事劇烈活動。

北市 患者 環保局 空氣品質

延伸閱讀

南市府駁斥陳昭姿指控斥抹黑 嚴打環境犯罪絕不姑息

增購公費流感疫苗20日開打 北市獲配1.1萬劑

新北市補助清運 加速汰換致癌石綿建材

立委指學甲濫倒爐碴未清 台南市府駁斥為抹黑

相關新聞

護理師2個月少逾700人 害急診病患躺地板？衛福部否認揭2原因

近期全台急診嚴重壅塞，甚至出現患者多到沒推床可用，有些插管患者只能躺在地板的狀況，台灣護師公會指出，過去2個月有700多...

又出包！調車突衝撞自強號 台鐵：天色昏暗導致

台鐵又傳調車意外，潮州基地昨天深夜一輛調車機車連掛PP自強號時發生衝撞，導致自強號連結器受損，台鐵公司表示，本案目前還在...

元宵節溼答答…3縣市大雨特報 恐一路下到晚上

大雨來了！中央氣象署下午14時45分針對南投等3縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

把握加碼機會！台彩「賓果賓果」賣破47億元 銷售提升原因曝

台灣彩券公司12日表示，2025年春節加碼迎來最後一天，大樂透頭獎上看4.3億元，480組100萬元春節大紅包尚餘67組...

香港3醫師疑染「漢堡病」釀1死 醫揭3症狀：盡速就醫

香港瑪嘉烈醫院近日疑似出現產志賀毒素大腸桿菌集體感染，並已有3名醫生先後染病，其中一名30多歲腫瘤科醫生於2月4日發病，...

邰智源批抽菸「低級」…他反省決定戒菸 菸民不挺：政策有問題

對於不少菸民而言，戒菸可謂難如登天。近日卻有一位網友，因為他喜愛的藝人的一句話，開始反省自己抽菸的行為，並決定戒菸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。