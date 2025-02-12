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北市空品今達「紅色等級」 環保局示警影響至明天
北市今日空品不佳，下午3點已達對所有族群不健康的紅色等級，擴散條件不佳，環保局依「台北市空氣品質惡化防制措施」啟動防制作為，預估會持續到明天白天，建議市民減少外出。
環保局表示，今日因環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積，預估此波境外污染事件將維持至明日白天。
環保局指出，今日凌晨開始，指標汙染物細懸浮微粒（PM2.5）濃度增加，北市上午延平、大安等站陸續達橘色提醒，下午3點延平測站已達紅色等級，北市各單局處今日上午已提前啟動空品應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等管制作為。
環保局提醒民眾，做好個人防護，敏感族群應減少戶外活動，必要外出時請記得配戴口罩做好個人防護，減少使用私人運具，多搭乘大眾運輸工具；敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者，應盡量避免在戶外從事劇烈活動。
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