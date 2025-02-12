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民團籲推保母違規記點制 衛福部：進一步討論

中央社／ 台北12日電

台灣保母制度上路滿10年，托育相關團體呼籲明定調薪頻率與公式，並推動違規記點制。衛福部社家署今天表示，調薪公式恐難入法，但將召集相關團體與地方政府討論記點作法。

民間團體托育及就業政策催生聯盟指出，現行居家托育登記制出現兩大問題，包含保母調薪慢又少及管理缺乏退場機制。呼籲衛生福利部應該訂定調整托育費用行政規則，明確規定調薪頻率與調薪公式；並建議效法道路交通管理處罰條例，建立違規記點退場機制，讓「違規不斷的累犯者」有法可管。

衛生福利部社會及家庭署副署長張美美今天告訴中央社記者，其中違規記點部分，過去曾初步討論過，不過因比較複雜，尤其違規態樣、記點點數等問題，涉及實務執行層面，又多是由地方政府監督及管理，因此若要入法，包含態樣、認定標準等，都仍需進一步聚焦，將再召集相關團體和地方政府，共同討論。

至於調薪規範的部分，張美美指出，「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」就已明定，直轄市、縣（市）主管機關應審酌轄內物價指數及當地區家庭可支配所得，依托育服務收托方式，分區訂定托育服務收退費項目及基準，並定期公告。

張美美說，目前看起來，各縣市確實會進行檢討，但有沒有調薪，則可能有不同考量，對於訴求各縣市一致部分，會再找個地方政府討論；但對於調整頻率與公式入法，則因會與國家整體經濟發展、社會趨勢有關，不太可能明定，多數行業也都沒有入法，因此會回歸現行法規的實務執行面進行管理。

保母 托育 衛福部 記點 退場機制

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