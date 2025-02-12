流感、諾羅讓急診塞爆 林靜儀：明再開會講「這件事」

衛福部次長林靜儀於臉書表示，因為流感及諾羅等疫情，急診留觀待床數增加；上周醫事司已召開急救責任醫院聯繫會議，並從農曆年以來，持續監測醫院急診人數、待床狀態及加護病房空床情形。

林靜儀說，今天上午已向護理及健康照護司調閱護理人力監測資訊，過年前後並未有特殊離退狀態；但同時也可以看見醫學中心護理師人力正向發展，地區醫院則是持續護理人力流失。

林靜儀指出，明天將與醫事司會、醫師公會、急救責任醫院再次開會，討論病房調度及收治量能調節，並希望各級醫療院所間縱向合作，分級分流。

林靜儀再次呼籲，大家應勤洗手、戴口罩，避免流感及諾羅病毒；有身體不適，請盡早就近在基層診所就醫，把急診留給不預期的急重症患者。

對於林靜儀臉書貼文，網友紛紛留言，「呼籲是沒用，診所的藥吃一包還在吐，爸媽馬上就來掛急診，沒人會想在家裡自己照護；急診的掛號費對台灣人來說太便宜了」、「醫院護理師持續流失，最大原因就是多年來薪資漲幅有限，懇請次長爭取給辛勞的護理師合理加薪」。

有網友指出，看1至2月的護理人力不準，醫學中心也是大家都排隊做到2月底，多數3月離職，畢業生要6月畢業才會補上人力缺口，所以現在不是最糟的時候。有人說，必須改變健保制度，如果還是拿社會保險的收費，壓榨醫療人員做社會保險的包山包海服務，又共產制度式的把醫療服務，藥品，醫材的價格定死，哪個年輕人還要做醫療？