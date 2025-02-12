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增購公費流感疫苗20日開打 北市獲配1.1萬劑

中央社／ 台北12日電

衛福部疾管署增購10.5萬劑公費流感疫苗，預計20日開打。台北市衛生局今天表示，北市獲配約1.1萬劑疫苗，規劃集中於聯合醫院施打，呼籲符合資格對象把握機會。

衛生福利部疾病管制署表示，預定14日辦理10.5萬劑公費增購疫苗驗收作業，加上疫苗配送及撥發時程，可於20日開打，屆時將優先提供11類原對象公費接種。

台北市衛生局疾病管制科長張惠美接受電訪說明，北市獲配約1.1萬劑疫苗，可配合中央規劃在20日開打，不過因為數量不多，所以規劃集中在聯合醫院各院區及12區院外門診部接種，符合資格者就不用東奔西跑或四處詢問是否有疫苗可打。

張惠美指出，除了11類高風險對象，特別建議9歲以下、去年首次接種流感疫苗的學童，可以把握此次機會再接種1劑，以達到最大保護效果，並提醒符合資格者盡快施打，因中央有可能視情形擴大接種對象。

疾管署公布11類高風險對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、BMI大於30及高風險慢性病人等具潛在疾病者、孕婦、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專3年級學生、6個月內嬰兒父母、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

北市 流感疫苗 衛生局

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