保存期14天以下才可標示鮮乳 酪農盼6月起實施

乳業協會今天表示，樂見食藥署指獲行政院指令，將規定保存期14天（含）以下才可標示為鮮乳，盼儘速公告，因為換包裝約需3個月。酪農協會說，希望6月起實施。

為確保國內酪農生計，區隔國產鮮乳與進口長效乳不同，酪農、乳業團體奔走多時，力求跟國產鮮乳保存期一樣為14天（含）以下，才能標示「鮮」乳。

繼中華民國乳業協會秘書長方清泉昨天指行政院上週即已指示依據上述定義規定「鮮」乳標示，並獲農業部長陳駿季證實。衛福部食藥署今天也稱接獲行政院指令，會依照農業部建議，保存期限在14天（含）以下的才可標示為鮮乳，15天以上必須拿掉「鮮」字。

方清泉告訴中央社記者，樂見食藥署作出相關表示，而實務上廠商要更換包裝的作業時間，3個月是可以完成的，希望盡快完成「鮮」乳標示公告。

中華民國酪農協會前理事長顏志輝說，可以理解換包裝要3個月時間，加計時間後，希望能在6月起生效實施，讓市場上的乳品標示都是遵循上述條件。

顏志輝指出，希望政府進行食農教育等宣導，讓消費者了解保存期14天以下的鮮乳，跟長效乳、保久乳的不同之處，包含殺菌溫度、風味口感不同等。

消費者文教基金會董事長鄧惟中說，消基會要保障的是消費者的知情權，不論是手搖飲、咖啡，使用國產或進口乳品必須確實標示，而保存期在14天以下或超過，如果製程、風味有差別，也應宣導讓消費者了解。

2013年台紐經濟合作協定（ANZTEC）簽署後，紐西蘭乳品輸台2025年起零關稅。衛福部之前表示，紐西蘭進口乳品會先依照現行「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」辦理標示，與CNS鮮乳標準一致。因市面上已有保存期1個月以上的進口長效乳標示「鮮」乳，引起酪農不滿、揚言上街抗議，引起關注。