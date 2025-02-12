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間歇落石、濃霧發生 南橫台東端向陽至利稻預警封路
南橫公路台東端157公里栗園路段，今天早上6點30分疑地震因素影響發生邊坡落石，公路局中午經搶通後，因持續間歇性落石及山區濃霧發生，基於安全考量，傍晚5點向陽至利稻段實施預警性封閉道路。
關山工務段表示，向陽至利稻段傍晚5點預警性封閉道路後，東端只開放初來至利稻，明天早上將視巡查落石及濃霧狀況後，再行評估開放通行時間，請用路隨時注意最新即時路況，並呼籲封路勿上山活動。
最新道路通阻詳情可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網 https://168.thb.gov.tw/ 查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。
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