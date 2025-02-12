把握加碼機會！台彩「賓果賓果」賣破47億元 銷售提升原因曝

台灣彩券公司12日表示，2025年春節加碼迎來最後一天，大樂透頭獎上看4.3億元，480組100萬元春節大紅包尚餘67組、800組10萬元春節小紅包尚餘171組，合計大紅包、小紅包的剩餘獎金各為6,700萬元和1,710萬元，今日晚上將全數送出，由各獎項中獎組數均分該獎項的剩餘獎金，想中獎的民眾務必把握最後的加碼機會。

此外，台灣彩券公司也分享近日熱門的「BINGO BINGO賓果賓果」銷售表現，截至2月11日為止，賓果賓果春節加碼期間銷售金額為47.36億元，較去年春節加碼銷售金額23.53億元增加23.83億元、101.2%。

台灣彩券公司表示，「BINGO BINGO賓果賓果」於97年4月30上市，至今已將近17年，今年加碼活動由於在社群媒體引起熱烈討論，擴大「BINGO BINGO賓果賓果」新客戶的嚐鮮興趣，是銷售提升的主要原因，今日也是「BINGO BINGO賓果賓果」加碼最後一天，民眾可以把握最後的加碼機會。台灣彩券公司也提醒，購買彩券應量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。