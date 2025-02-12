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冠軍魔術師打造親子劇 苗栗中正堂售票演出

中央社／ 苗栗縣12日電

曾獲魔術界奧斯卡之稱的「梅林獎」得主黃俊傑成立劇團，打造親子魔術劇「伯公伯婆逗戲法」，於22、23日在苗栗縣文化觀光局中正堂售票演出。縣府今天舉行記者會邀親子共賞。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，黃俊傑2012年代表台灣參加美國世界梅林獎獲得冠軍，2015年成立瓶子先生魔術劇團，致力將魔術與戲劇融合，創造獨特的藝術表現形式，今年打造神仙魔法戲系列，將伯公（土地公）伯婆（土地婆）逗法故事搬上苗栗舞台。

林彥甫說，「伯公伯婆逗戲法」親子魔術劇以土地公、土地婆為主角，講述祂們以智慧與幽默幫助村民解決生活困難的故事，有如每個家庭的縮影，過程中，土地公與土地婆不僅運用神奇法術，也展現傳統價值觀如善良、合作與智慧，讓孩子們在歡笑中領悟人生哲理。

文觀局表示，客家人早期篳路藍縷開墾山林，帶來伯公信仰，以祈求風調雨順與人畜平安，因此，有客家人的地方都有伯公廟。農曆2月2是土地公生日，也就是客家人口中的「伯公生」，在伯公生前夕，魔術劇團以結合傳統文化與現代魔術，並融入在地客家文化元素，帶給親子觀眾精彩視覺與心靈饗宴。

文觀局今天在中正堂演藝廳舉行宣傳記者會，邀請幼兒園學童參加，縣長鍾東錦也出席，鼓勵家長帶孩子一起購票觀賞，並勉勵大家學客語，讓客家語言文化永續傳承。

文觀局指出，這場寓教於樂的親子魔術劇「伯公伯婆逗戲法」，將於22日與23日下午2時30分在文化觀光局中正堂演藝廳演出，票價原訂每張新台幣500元，苗栗鄉親加入瓶子先生魔術劇團LINE官方帳號即可取得原售票價5折優惠方案。

土地公 客家人 親子

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