護理師2個月少逾700人 害急診病患躺地板？衛福部否認揭2原因

近期全台急診嚴重壅塞，甚至出現患者多到沒推床可用，有些插管患者只能躺在地板的狀況，台灣護師公會指出，過去2個月有700多人離職，護理人力流失導致病床開不出來的原因之一，衛福部回應，農曆年前後是護理人力減少的常態高峰，但醫中護理人員執業登記近2個月反而是增加，本次壅塞恐與短期就醫人數暴增、床位調度有關。

台灣護師醫療產業工會發布聲明指出，近年護理人員的離職潮，凸顯台灣醫療體系長期存在的結構性問題，統計113年12月有381名護理人員離職，114年初更有324人離開，顯示即便在年終獎金發放期間，仍有大量護理人員選擇離開職場，不僅反映了護理工作的嚴峻現況，更是醫院與政府長期忽視護理人力困境的結果。

近期急診爆量的狀況，護理人力流失導致開不出病房，被認為是原因之一。針對人力現況，衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，護理人力增減異動有季節性，9至11月可能受到畢業季新血加入等因素，是常態增加的月份；農曆年前後則是減少的高峰，減少的因素很多，年終轉職可能是影響因素之一，1至3月尤其明顯。

蔡淑鳳說，本次急診壅塞多集中在醫學中心和區域醫院，但去年12月至今年1月，醫學中心的護理人力增加、區域醫院則持平，且去年12月醫學中心護理師職登人數是3676人，今年2月已增加至3928人，整體人力是增加的，分析這次急診的狀況，恐是因為短期就診人次暴增及床位調度有關。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，護理人力流失的根本原因，在低薪資、惡劣勞動條件、過勞、跨科支援、高護病比、職場霸凌、休假困難等問題長期未獲改善，即便政府宣稱提高夜班津貼，醫院也宣稱加薪，實際上，薪資結構未見合理調整，績效獎金遭削減、加班費無法領取，甚至因關床等因素，護理人員仍須承擔人力成本壓力，使整體待遇與物價上漲幅度嚴重脫節。

目前護理人員面臨的挑戰包括：護病比過高，導致護理人員工作負荷過重，影響病人安全與護理品質、超時過勞的加班文化氾濫，護理人員長期身心俱疲、人力不足，請假困難，甚至生病也無法休息的職場霸凌與權益受損，以及跨科調動支援，導致被迫應付非專業領域的病患，增加風險與壓力。

護師工會要求，政府及醫院負起責任，立即採取以下5大行動：