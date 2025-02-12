為偏鄉醫療平權打了一劑強心針 R3計畫將擴大範圍

衛福部健保署推動「提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫」（R3計畫），經過各醫療團隊一年來的努力，今天在彰基醫學中心舉辦成果發表會，證實成功提升急診治療率、擴大慢性病管理服務、發展遠距醫療，並提高病患滿意度，未來將擴大計畫範圍。

發表會是在彰化基督教醫院國際培訓中心舉行，健保署中區業務組組長丁增輝表示，此項計畫很感謝彰化縣衛生局及彰基總院長陳穆寬的協助，讓在地的醫療能夠跟上面的醫學中心或區域醫院，以及下面診所能夠做很好的整合，讓在地的民眾留在當地就醫，就不用一有疾病就馬上得跑大台中，在大彰化地區可以得到很好的在地醫療。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，感謝健保署這個專案計畫，以及彰基陳穆寬總院長的支持，替偏鄉的醫療打了一個強心劑，一起全力守護偏鄉地區的健康。

彰基醫學中心總院長陳穆寬表示，在健保署、彰化縣衛生局以及彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華帶領的團隊支持下，彰基會全力將整個總院及體系醫院結合在一起，把R3試辦計畫推動得更加成功，對患者提供更大的幫助。

二林基督教醫院院長詹賜貳表示，希望透過成果發表會，能夠把一些成果呈現在世人面前，讓大家知道偏鄉地區的醫療，真的是需要大家的協助。

南投基督教醫院院長張尚文表示，透過R3計畫，彰基總院及南投基督教醫院在水里成立急診救護站，這一年來，大幅提升醫療的可近性及醫療品質，希望這個計劃能夠長長久久，為偏鄉醫療帶來一劑強心針。

R3計畫對偏鄉醫療有五大提升成效，分別是「醫療資源整合，強化轉診機制」、「強化慢性病管理」、「推動遠距醫療與專科支援」、「深化社區健康教育」、「強化婦幼醫療照護」。

主辦單位表示，R3計畫除展現具體成效，提高病患滿意度，例如，竹山秀傳醫院急診病人留院治療率提升，南投基督教醫院水里急診救護站成功救治多名急重症患者，二林基督教醫院的社區健康管理模式讓長者獲得更完善照護。