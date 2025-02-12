10萬劑公費流感疫苗台南獲8480劑 衛生局：將集中施打
近期因流感人數攀上同期新高，且藝人大S（徐熙媛）也因流感驟逝，引起民眾搶打流感疫苗，衛福部疾管署緊急採購10.5萬劑公費疫苗，預計下周提供65歲以上等11類高風險族群施打，其中，台南市將獲分配8480劑公費疫苗，南市衛生局也預計集中在各衛生所接種。
台南市長黃偉哲表示，目前雖已過流感疫苗接種高峰期，但該批公費疫苗將優先提供給11類高風險族群施打，尤其，去年10月開始接種後，部分長者因時間差、未滿65歲沒有公費接種資格，此次就可優先接種。
衛生局長李翠鳳進一步說明，台南市依人口比例可獲分配8480劑公費流感疫苗，以65歲以上長者、滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中、職、五專三年級學生等，11類高風險族群施打為主，預計將集中分配在37區衛生所提供接種。
她也強調，該批公費疫苗數量不多，且接種者需先經過資格審核，因此不會開放在網路平台上預約，目前會統計各區符合接種資格的人口比例，並依照名冊進行疫苗劑量分配，平均各區衛生所會分配100劑左右，當然人口數多一些的衛生所，疫苗劑量相對會多一些。
李翠鳳提到，民眾對於流感病毒不可輕忽，除了65歲以上的年長者務必接種外，近期有一名未滿10歲的孩童因流感重症而死亡，因此，也鼓勵家中有孩童的家長，可帶孩童前往接種疫苗，相關接種規畫也會盡快公布。
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