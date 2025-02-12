高鐵113年旅客量逾7800萬創新高 左營進出首破千萬

交通部統計，高鐵旅客量再創新高，民國113年為7825萬483人次，較112年成長約7%，其中左營站首次進出站都突破1000萬人次，僅次於台北站及台中站。

根據交通部最新統計，高鐵113年旅客量為7825萬483人次，創營運18年來新高，比112年7308萬6668人次，成長約7%。

高鐵12個車站中，113年進出旅客量最多的仍是台北站，進站1639萬4564人次、出站1695萬9847人次；其次是台中站進站1323萬7966人次、出站1323萬7450人次；左營站首次進出站都突破千萬人次，進站1046萬6056人次、出站1043萬2636人次；其他車站進站及出站旅客量都在千萬人次以下。

高鐵台北站是在99年首次進出旅客量破千萬人次，110年因COVID-19疫情影響，跌至千萬人次以下，但111年又重回千萬人次以上。

高鐵台中站進出旅客量則是在106年首次超過千萬人次，109年因COVID-19疫情影響，跌至千萬人次以下，112年又重回千萬人次以上。

若從成長率來看，113年以南港站表現最佳，進站旅客量390萬8500人次，相較於112年346萬282人次，成長12.9%；出站旅客量340萬8996人次，相較於112年308萬2843人次，成長10.5%。其次是台南站，進站旅客量從112年481萬653人次，增加到113年530萬7676人次，成長10.3%；出站旅客量從112年477萬2799人次，增加到113年526萬4372人次，成長10.2%。

而旅客量較少的3站中，113年都有不錯成長，其中旅客量唯一未達百萬的彰化站，進出站旅客分別為89萬3055人次與89萬8885人次，都比112年約成長7%；苗栗站113年進出站分別為118萬1343人次與119萬9067人次，都比112年約成長8%；雲林站113年進出站分別為170萬2393人次與171萬408人次，都比112年約成長9%。