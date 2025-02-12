台鐵2個月4起調車意外 鐵道局：最快4月公布調查結果

台鐵潮州基地昨晚一輛調車機車連掛PP自強號時發生衝撞，導致自強號連結器受損，這已經是台鐵公司化後第4起調車意外。交通部鐵道局表示，先前3起事件目前正在調查程序中，最快4月將公布調查結果。

台鐵去年12月19日一天內發生2起列車調車撞車事件，包含潮州基地一列EMU3000型新自強號，檢修時撞上止衝擋，一列EMU900型區間車，在花蓮準備進入洗車線時撞上電桿，車頭毀損且出軌；今年1月2日一列E500型新電力機車牽引自強號在七堵調車場調車時出軌，一路壓爛8個轉轍器。

台鐵去年12月21日辦理行車安全檢討會，針對調車標準作業程序SOP加強訓練，以及修正安全管理系（（SMS）風險預防作業等，進行全面檢討及施行。

台鐵於該會議決議，將嚴格要求調車班出勤人數符合規定，像是定例調車為號控人員1人，以號誌和司機員聯繫，或是一般平面場站摘掛調車為調車司事、轉轍工、調車工3人等。

出動調車前的勤前教育，明確律定編組車型長度、進入路線長度、停車再開地點、推進運轉時車輛前端需派員引導，以及調車人員間號訊聯繫的標準方式。

另外，也要求行控調車人員不可養成錯誤取巧不安全的習慣，各單位（主管）要落實日常及不定期考核；調車標準作業程序SOP有全面加強訓練的必要，要修正安全管理系統內風險預防作業規定，全面據以施行。

沒想到，昨天台鐵潮州基地昨晚22時10分再發生一列175次PP推拉式自強號，抵達潮州基地準備進庫時，一輛調車機車往175次編組北邊連掛時，突然發生衝撞，導致175次北端機車E1018連結器受損，成為台鐵公司化後，第4起調車意外。

鐵道局長楊正君表示，針對前3起調車意外，目前還在進入調查程序中，今年2月初已召開第1次調查會議，預計下個月會有結果，但該結果還要提報到鐵道局，並確認文稿，最快4月會公布調查結果；至於昨天潮州基地發生的調車意外，將會盡快了解。