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南區醫學中心待床數仍破百 衛福部將請地方衛生局聯繫關切

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
最近類流感、諾羅疫情肆虐，加上春節期間不少門診休診，全台急診都有壅塞狀況。圖/民眾提供
最近類流感、諾羅疫情肆虐，加上春節期間不少門診休診，全台急診都有壅塞狀況。圖/民眾提供

春節期間急診來診量飆高，初二全國急診來診量高峰來到4.5萬人次，雖然隨著門診開診，來診量已經下降。然而，觀察健保署醫院待床資訊，高雄的高醫、高雄長庚今日中午時等候住院人數仍超過百人。衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，會請地方衛生局跟轉診網路聯繫，詢問病床調度機制是否調整。

根據醫事司統計，今年急診來診數量分別為，除夕3.3萬人次、初一4.1萬人次、初二4.5萬人次、初三4.4萬人次、初四4.1萬人次、初五3.9萬人次。平均今年過年每日3.7萬人次，比去年平均2.7萬人次高；上周春節後每日平均也降到2.7萬人次。

根據健保署「重度級急救責任醫院急診即時訊息查詢結果」顯示，昨日台大、高雄長庚、高醫等醫院等待待床人數一度破百人，今日下午約莫兩點時，多數醫院已經下降，但是高醫、高雄長庚住院等待人數仍超過百人。

劉玉菁表示，衛福部會持續關注急診來診量變化，目前希望醫院優先把等待超過48小時的患者盡快處理，不論是住院或加護病房。至於南區部分醫院待床仍超過百人，會請地方衛局跟診網絡醫院聯繫，確認2家醫院病床調度是否可以調整。

衛福部已在2月8日立即邀集疾管署、22縣市衛生局、14轉診網絡醫院主持人、6區緊急醫療應變中心執行長等召開會議討論。

會中疾管署表示，將緊急增購10萬劑流感疫苗，鼓勵民眾儘速接種流感疫苗，並擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象。另，衛福部也提醒請6區緊急醫療應變中心與14急重症轉診網絡協助轉診分流，確保重症綠色通道流暢。劉玉菁也呼籲民眾，如有任何健康問題，皆能優先尋求社區診所診治，以爭取治療時效。

流感疫苗 衛生局 衛福部

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