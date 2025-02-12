台鐵調車又出包「突衝撞自強號」公司化後已發生4起事故

台鐵又傳調車意外，潮州基地昨天深夜一輛調車機車連掛PP自強號時發生衝撞，導致自強號連結器受損，台鐵公司表示，本案目前還在調查中，若為人為疏失的話，將會檢討、採行政處分，後續並加強教育訓練；根據統計，台鐵公司化後已發生4起調車意外。

台鐵去年12月19日一天內發生2起列車調車撞車事件，包含潮州基地一列EMU3000型新自強號，檢修時撞上止衝擋，一列EMU900型區間車，在花蓮準備進入洗車線時撞上電桿，車頭毀損且出軌；今年1月2日一列E500型新電力機車牽引自強號在七堵調車場調車時出軌，一路壓爛8個轉轍器。

繼上述3起意外後，潮州基地昨晚22時10分再發生一列175次PP推拉式自強號，抵達潮州基地準備進庫時，一輛調車機車往175次編組北邊連掛時，突然發生衝撞，導致175次北端機車E1018連結器受損，成為台鐵公司化後，第4起調車意外。

台鐵表示，本起事件是調車機車在連掛PP自強號時，疑似煞車不當發生衝撞，導致75次北端機車E1018連結氣有輕微受損，目前該車已進場維修中；針對本起意外，不確定全為台鐵車機車司機操作問題，後續會調閱列車軌跡進行調查，若確定是人為因素，除會進行行政處分，後續也會加強司機員教育訓練。