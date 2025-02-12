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受山區降雨地震影響 北大武山暫停開放再延長至2月26日

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
北大武山步到1.5公里棧橋現場狀況。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
北大武山步到1.5公里棧橋現場狀況。圖／林業及自然保育署屏東分署提供

屏東縣北大武山海拔3092公尺，去年3個颱風來襲重創封山，今年元旦開放後，未料又受到山區降雨與地震影響，路基塌陷、路幅縮減等，安全考量原本預估暫停開放2月16日，但因尚未完成修復，暫停開放延長到2月26日。

林業及自然保育署屏東分署表示，北大武山步道約1.5公里處今年1月28日受山區降雨及地震影響，造成路基塌陷、路幅縮減，棧橋板面及扶手遭落石破壞，為安全考量，原預估暫停開放至2月16日，但因尚未完成修復，預估暫停開放期間延長到2月26日，27日起開放。已繳費的住宿民眾可至申請山屋系統申請全額退費。

屏東分署表示，建議民眾行程前可先至台灣山林悠遊網查詢相關森林育樂場域最新路況及開放資訊，並落實無痕山林第1條，在行前做好充分的規畫與準備，以維自身安全及避免敗興而歸。

北大武山 屏東縣

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