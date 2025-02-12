預防性早熟！營養師示警「不單純是月經問題」：當心慢性病

上小學就來月經？營養師高敏敏在臉書粉專發布影片提醒，性早熟已經不單是「月經提前來的問題」，可能還會影響孩子未來發育和未來健康問題。

高敏敏表示，兒童性早熟指的是女生8歲、男生9歲以前出現第二性徵，尤其女生性早熟的比例又是男生的5到10倍。長不高、身長板提早癒合，未來有比較高的風險會肥胖、糖尿病、高血壓、中風。

如何避免兒童性早熟，高敏敏提醒以下四點要注意：

一、避開炸物 高油脂食物影響內分泌導致肥胖，「肥胖就是性早熟的因子」。 二、避開高糖食物 高糖食物會抑制生長激素分泌。 三、避開高加工食物 加工時會涉及環境賀爾蒙，提高性早熟的風險。 四、避開高油脂部位 動物殘留的賀爾蒙容易造成肥胖或是性早熟。

高敏敏分享，充足的睡眠與規律的運動也非常重要。另外也分享延緩性早熟的飲食建議：

一、黃豆 黃豆中的大豆異黃酮可以讓雌激素的合成變慢，去平衡賀爾蒙。 二、發酵製品 包含優格、優酪乳。研究發現發酵乳製品有可以延緩性早熟的效果，切記選擇無糖的，避免造成身體過多負擔。 三、高纖蔬果 地瓜、波菜、小番茄、奇異果等等膳食纖維，可以延緩初經的時間。 四、維生素D 攝取維生素D可以降低性早熟的機率，建議每天補充400到600 IU，可以選擇曬曬太陽，或是多吃乾香菇、牛奶、木耳、鮭魚都是不錯的選擇。 五、地中海飲食 優先選擇白肉、魚肉、雞肉。

最後，高敏敏強調生活上不要讓孩子出現過胖，因為脂肪細胞會分泌賀爾蒙加快進入青春期，並且盡量避免環境賀爾蒙影響，如使用一次性餐具、食用微波食品都會影響內分泌，並在體內堆積成脂肪，不明藥物、蜂王乳、中藥等等保健醫療食品，使用前一定要問過醫師。