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香港3醫師疑染「漢堡病」釀1死 醫揭3症狀：盡速就醫
香港瑪嘉烈醫院近日疑似出現產志賀毒素大腸桿菌集體感染，並已有3名醫生先後染病，其中一名30多歲腫瘤科醫生於2月4日發病，2月6日入院治療，但於2月7日不幸死亡。對此。台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌說，產志賀毒素大腸桿菌感染往往十分嚴重，但在國內「並不常見」。
楊振昌說，感染產志賀毒素大腸桿菌的症狀十分厲害，包括嚴重腹瀉、血便及發燒，若腹瀉太過嚴重會造成休克、溶血性尿毒症及全身系統性感染，更有致死風險，這在感染腸胃道的細菌、病毒中，算是厲害的，但這樣的感染在國內並不常見。
依衛福部疾管署資料顯示，1982年美國爆發因吃漢堡而引起的跨州性出血性結腸炎的疫情，因此在國外又稱「漢堡病」，經流行病學調查，確認其致病原主要為罕見的產志賀毒素大腸桿菌。楊振昌說，感染產志賀大腸桿菌住院患者中，致死率高達20%。
楊振昌表示，特別是免疫力不佳的民眾，千萬不可掉以輕心，其主要感染途徑仍為糞口傳染，多是直接吃進含有細菌的飲水、食物引發感染，但往往是食物的機會較大，建議食物從採購、製作、保存等過程都要注意，同時應維護好個人衛生，吃東西前應要洗手等。
楊振昌提醒，一旦吃東西後，出現嚴重腹瀉、血便及發燒等症狀，應懷疑是感染產志賀大腸桿菌，盡速就醫，但在未確診前，不應隨意使用抗生素治療，以防療效不佳，或感染具有抗藥性的更強細菌，確診後則可以針對正確的抗生素治療，以緩解不適症狀。
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