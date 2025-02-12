AI 節能新標竿！Panasonic 推出「史上最省電 PLUS」空調 智慧節能再進化

全球家電領導品牌 Panasonic 於 2 月 12 日舉行新品發表會，正式推出 「史上最省電 PLUS」VX 極致旗艦系列家用空調。本系列不僅搭載 AI 節能制御系統，讓省電效能超越 國家新 1 級標準，更創新引入 智能語音聲控技術，讓消費者無需 Wi-Fi 連線或複雜設定，即可輕鬆遠端操控。

Panasonic 長期致力於智慧節能科技，透過「Panasonic Green IMPACT」計畫，朝向 2030 年全事業碳中和、2050 年能源使用小於創造能源 的目標邁進，為環保永續貢獻一己之力。

「史上最省電 PLUS」空調 智慧、節能、健康全面進化

Panasonic 積極推動「Panasonic Green IMPACT」環保永續承諾，致力提升消費者的生活品質，並放眼全球，推動節能永續科技。圖為台灣松下銷售公司總經理張天來，於品牌館前展示企業永續發展願景。 圖／Panasonic提供

Panasonic 台灣松下銷售公司總經理張天來在受訪時表示：「今年 Panasonic 推出『史上最省電 PLUS』空調，融合省電、智慧、健康三大面向進行升級。」

AI 節能制御技術：

空調能智慧偵測環境變化，自動調節運轉功率，讓室內濕度維持在 最佳 60% 以下，減少能源浪費，進一步提升節能效率。

創新智能語音聲控：

消費者無需 Wi-Fi 連線或額外設定，只需透過語音指令即可遠端操控空調，且支援 國語、台語雙語系統，操作更簡單直覺，無論長輩或年輕族群都能輕鬆使用。

Panasonic「史上最省電 PLUS」VX 極致旗艦系列家用空調正式發表！搭載 AI 節能制御系統，省電效率超越國家新 1 級標準，帶來智慧節能新體驗。圖為台灣松下銷售公司總經理 張天來，於發表會現場介紹新品空調。 圖／Panasonic提供

nanoe™科技再升級 24 小時智慧防霉監控

除節能技術外，VX 系列亦升級空氣品質管理，採用最新 100 倍 nanoe™科技，每秒釋放 48 兆氫氧離子，能夠快速抑制空氣中的細菌、病毒及異味分子，提供健康潔淨的居家環境。

此外，業界首創 24 小時防霉監控技術，能自動偵測環境濕度，並主動釋放 nanoe™，即使空調關機待機時，仍可保持機體乾燥，防止黴菌孳生與異味產生。再加上內建 銀離子抗菌劑（經 SGS 認證，抑菌率達 99.9%），從開機到關機，全方位守護家人健康。

Panasonic 家用空調搭載創新智能語音聲控功能，無需 Wi-Fi 連線與繁瑣設定，支援國語、台語雙語系統，讓操作更加直覺便利，輕鬆享受智慧家電的極致體驗。 圖／Panasonic提供

六恆智能控制 精準調節最佳居家環境

Panasonic 進一步推出 「六恆智能控制器」，搭配 IAQ（Indoor Air Quality）室內空氣品質解決方案，能透過六大關鍵指標：「溫度、濕度、潔淨度、抑菌、除臭、含氧量」，智能監測並自動調整空調運行模式，讓消費者只需一鍵設定，即可享受最舒適的居家環境。

此外，Panasonic 家用空調可與 HOME IoT 智慧家電 連動，透過 APP 遠端控制空調、除濕機等設備，讓家電更符合個人生活習慣，也能響應台電 ADR 節能計畫，有效削減高用電時段的電力需求，為節能減碳盡一份心力。

積極落實 Panasonic Green IMPACT 引領永續未來

對於 Panasonic 在環保永續方面的具體行動，張天來總經理 表示：「Panasonic 將持續聚焦在『能源節約』與『替代能源』創新，協助企業從源頭進行能源管理，達成降低碳排放的目標。」

🔹 推動節能家電換新：

響應政府「家電汰舊換新」政策，鼓勵消費者使用高效節能電器，減少家庭用電負擔。

🔹 HOME IoT 智慧節能方案：

透過遠端操控技術，讓家電能依生活習慣運作，減少不必要的電力浪費。

🔹 六大能源解決方案：

1️.省能源解決方案：提供高效能大型空調機種，降低企業能源消耗。

2️.替代能源解決方案：透過 RE100 計畫推動可再生能源應用。

3️.能源管理解決方案：協助企業優化能源調配，提高能源使用效率。

4️.省能源家電解決方案：鼓勵消費者汰換老舊家電，選擇高效節能產品。

5️.HOME IoT 解決方案：透過智能家電遠端控制，提升居家節能效率。

6️.ADR 電力削減計畫：結合智慧電網技術，協助用戶優化用電管理。

Panasonic 長期致力於節能減碳，並以「Panasonic Green IMPACT」為核心，承諾 2030 年全事業碳中和、2050 年能源使用小於創造能源，不僅守護台灣環境，更放眼全球，積極打造節能永續的未來！

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