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拿下疾管署10萬劑流感疫苗標案 台灣東洋說話了

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部疾管署今公布，由台灣東洋以1270.5萬元拿下10萬劑流感疫苗標案。本報資料照片
衛福部疾管署今公布，由台灣東洋以1270.5萬元拿下10萬劑流感疫苗標案。本報資料照片

藝人大S感染流感併發肺炎不幸病逝，消息一出，導致全台上周瘋搶流感疫苗，一度出現打不到疫苗的狀況，行政院緊急拍板採購10萬劑，衛福部疾管署今公布，增購的疫苗由台灣東洋以1270.5萬元拿下標案，業者表示，他們攜手國外原廠CSL seqirus，提供「細胞型流感疫苗」滿足國人緊急需求，適用對象為年齡6個月以上嬰兒及成人。  

台灣東洋表示，近期國內公費流感疫苗需求湧現，CSL seqirus 國際疫苗大廠同意攜手合作，將部分「細胞型流感疫苗」以公益無償方式轉予台灣東洋，滿足國人對公費疫苗的緊急需求外，也減少政府財務壓力，並間接降低對新年度公費流感疫苗疫採購預算的影響，後續將配合政府施政如期提交所需的公費流感疫苗。  

台灣東洋指出，CSL seqirus旗下適用年齡 6個月以上嬰兒及成人的「細胞型流感疫苗」，以及適用 65歲以上成人的「含佐劑流感疫苗」。細胞型流感疫苗屬新一代疫苗製程，成本高於傳統雞胚胎製程，台灣東洋自2020年引進並連續5年參與公費招標，今年也會持續參與新年度的公費流感疫苗招標。  

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，協助政府與醫學會一起照顧全民健康，是台灣東洋的企業社會責任，2024年與感染症醫學會啟動為期3年，並希望長者流感疫苗接種率達WHO75%目標值的「375計畫」，除深化衛教更結合「含佐劑流感疫苗」公益捐贈的方式，與桃園市、台中市及高雄市攜手照護銀髮族群的健康，未來仍會與政府、醫學會緊密合作，為健康台灣共同努力。

公益 流感疫苗 醫學

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