因應搶打潮 增購10萬劑東洋流感疫苗 2／20起開打

疾管署向東洋購買10.5萬劑流感疫苗，疾管署發言人曾淑慧指出，採購金額共1270.5萬元，預計在2月17日將疫苗配送至各衛生局，並且2月20日提供給長者等高風險對象接種。

行政院指示緊急增購10萬劑四價流感疫苗，疾管署已於2月11日完成10萬5,000劑，包含國防部軍醫局委託代購5000劑採購作業，由台灣東洋公司得標，為細胞培養疫苗；平均一劑約121元，相比去年公費採購價格形同半價。

曾淑慧指出，增購疫苗預定2月14日辦理10萬劑公費增購疫苗驗收作業，加計疫苗配送及撥發時程，預計2月17日將疫苗配送至各衛生局，再由衛生局轉發至其規劃之接種地點。相關接種地點將在2月18日公布在衛生局網站。

曾淑慧表示，增購的疫苗適用對象，分別為65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類原計畫第一階段實施對象公費接種，將2月20日開打。

另外，疾管署今日也邀集衛生局召開聯繫會議，說明增購疫苗配送規劃及實施對象等。曾淑慧表示，若是上述對象疫苗打氣不佳，會考慮有第二波開放，若仍未接種完將銷毀疫苗。