AI節能新標竿！Panasonic「史上最省電PLUS」家用空調再進化　支援國語、台語智能聲控

節能環保意識抬頭，成為消費者選購家電的重要指標，Panasonic發表全新VX極致旗艦家用空調系列，主打「史上最省電PLUS」家用空調，省電超越國家新1級標準，同時搭載智能語音聲控、全彩動態顯示操作介面等人性化設計，不僅智能省電再進化，更能守護空氣品質，享受舒適便利的美好生活。

台灣Panasonic集團致力研發創新科技的智慧家電，提供符合減碳需求的商品，今年推出全新外觀的VX極致旗艦家用空調系列，搭載全新AI節能制御系統，透過速冷科技和智感控濕交互作用，能讓室內濕度有效維持在60%以下體感最佳狀態，除了有效達到舒適的冷房效果，省電效率更是超越國家新1級標準。

此外，消費者不需將空調連線至Wi-Fi或進行額外的繁瑣設定，透過創新智能語音模組，空調安裝完成後即可直接聲控操作，同時支援國語、台語雙聲系統，包括開關機、調整溫度或風量，只要開口說就能操控，更加直覺便利；全彩動態顯示面板包括PM2.5、濕度、溫度、現在功能等多種模式都能一目了然。

Panasonic維持一貫的全方位潔淨技術力，採用日本最新100倍nanoe™科技，每秒可釋放48兆氫氧離子，更快速抑制室內空氣中的有害物質。對於機體潔淨更全面考量， 除了關機時送風運轉並釋放nanoe™，達到乾燥防霉效果之外，還有業界首創24小時防霉監控機能，讓空調待機時主動偵測濕度並釋放nanoe™，保持機內乾燥，避免黴菌滋生及異味產生，搭配銀離子抗菌劑，達到「開機全室淨化、關機全機防霉」最佳效果。

Panasonic提出IAQ室內空氣品質解決方案，以溫度、濕度、潔淨度、抑菌、除臭、含氧量等6項空氣指標檢視室內空氣狀況並對應，今年更推出「6恆智能控制器」，智慧串聯所有電器，消費者可依住家不同空間需求，一鍵開啟智能模式，快速掌控空氣品質。