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邰智源批抽菸「低級」…他反省決定戒菸 菸民不挺：政策有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
對於不少菸民而言，戒菸可謂難如登天。近日卻有一位網友，因為他喜愛的藝人的一句話，開始反省自己抽菸的行為，並決定戒菸。圖／123RF
對於不少菸民而言，戒菸可謂難如登天。近日卻有一位網友，因為他喜愛的藝人的一句話，開始反省自己抽菸的行為，並決定戒菸。圖／123RF

對於不少菸民而言，戒菸可謂難如登天。近日卻有一位網友，因為他喜愛的藝人的一句話，開始反省自己抽菸的行為，並決定戒菸。

原PO在Dcard發文，表示自己很喜歡邰哥（邰智源）這個藝人，日前看到邰哥在影片中鄭重表示，「抽菸很低級」，他認為只要有菸味就會影響到他人，也反對邊走邊抽菸的行為。這讓原PO開始反思。

原PO表示自己的菸癮並不重，但也沒辦法完全不抽。雖然會盡量避開人群，但也確實會妨礙到別人。所以在上個月，原PO決定開始戒菸，他認為至少要做到不妨礙到別人。

剛開始戒菸的時候原PO還是會想抽菸，於是他去藥局買了尼古清戒菸貼片幫助戒菸，效果也比想像的好。雖然過年期間還是不斷被伯伯關心要不要來一根，但他都有克制住，也丟掉了身上的最後一包菸。

目前原PO已經戒菸30天了，控制菸癮的狀況不錯，聞到菸味也不會想抽。原PO一想到自己曾造成他人的困擾就覺得抱歉，也呼籲其他菸民開始戒菸，不要等病痛上門才來後悔。

許多網友表示抽菸真的會影響到別人，「抽菸的人到底為什麼不關在自己家抽，明明自己也覺得臭的東西卻要讓別人聞」、「抽菸的人都會在通風處抽菸，就代表著他們自己也無法接受菸，無法理解怎麼會覺得不會造成別人困擾」、「最討厭那種在大馬路上打開車窗抽菸的人，把所有二手菸都吐到外面，其他人在等紅燈也沒辦法躲」。

也有過來人鼓勵原PO，「菸齡20年，戒菸半年，當初就是去戒菸門診拿戒菸噴霧+貼片來緩解菸癮，應該是我這輩子做過最正確的決定，早點開始早點呼吸新鮮空氣」、「最近也在用尼古清貼片+噴霧，是小屈藥師推薦給我的，他說如果菸癮比較重可以兩個搭配使用，一個日常貼著，一個想抽就噴，這樣雙效比較能快速緩解菸癮」、「加油！我也是原本會抽，抽的時候都沒有注意到別人的感受，後來自己戒了以後回頭看覺得那時候的自己真的很糟糕」。

但也有菸民認為，只要不影響他人就好，「該反省的是政府，菸稅課那麼多都菸民的錢，沒有一個像樣的政策，反正我在沒人的地方原地抽，經過我就是自己閃」、「如果台灣能跟日本一樣設立吸菸室，那何必造成人民的對立，一邊賣菸一邊又不給真正的吸菸區」、「問就是政府的問題，吸菸區路上根本沒半個，沒辦法只能委屈路人了」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

Dcard 戒菸 抽菸 藥局 邰智源

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