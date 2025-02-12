攝影達人黃源明拍阿里山逾30年 獲台灣觀光之友

阿里山攝影達人黃源明經阿里山國家風景區管理處推薦，10日榮獲交通部觀光署114年度台灣觀光之友，黃源明以30餘年時間透過攝影推廣阿里山美景，協助遊客導覽解說，獲獎實至名歸。

阿里山管理處今天發布新聞稿表示，黃源明於1987年自願到全國海拔最高學校阿里山香林國小任教，於2017年退休，在阿里山地區深耕超過30載。因為熱愛攝影，於1996年獨力架設「漫步在雲端的阿里山」網站，開始透過網際網路分享阿里山的美麗與哀愁。

透過網站不只可以欣賞阿里山的季節限定美景，歷年來的各種天災地變，包括921強震、賀伯、桃芝及莫拉克颱風等重創阿里山區的畫面，都可在網站中見證歲月留下的痕跡。

後因網路社群平台快速發展，黃源明2012年7月開始經營臉書（Facebook）粉絲專頁「漫步在雲端的阿里山」，目前有15萬追蹤人數，因社群網路的高效率傳播分享，加上貼文以「照片說故事」的獨特風格，讓很多無法親臨阿里山的粉絲，透過粉專貼文彷彿身臨其境。

另外，也透過第一手美景照片與粉絲線上分享阿里山花季的即時花況、阿里山的雲海、日落晚霞、林業鐵路等優美景緻，讓許多看到照片的朋友對阿里山美景感到心動，紛紛前往阿里山爭先目睹此番美景。

阿里山管理處長黃勢芳表示，中央與地方新聞媒體也不定時引用黃源明的報導，亦邀請他與大眾分享阿里山的美景，並以無痕山林的旅遊概念，來推廣遊客愛護這片美麗的山林。

黃勢芳說，黃源明在阿里山30餘年，透過自身的攝影長才深入紀錄阿里山美景，獲頒台灣觀光之友，實至名歸；他除擔任阿里山管理處志工協助遊客導覽解說服務及透過影像推廣阿里山外，也曾參與公路局的「逐路細說台18線」的專書圖文編輯，以及公路沿線的景點秘境分享，近年來更擔任阿里山林業鐵路賞櫻及賞楓的SL-31號蒸汽主題列車中官方的達人帶路導覽解說講師。

阿里山管理處表示，四季賞遊阿里山更多活動資訊請至阿里山國家風景區管理處官網或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢，想了解黃源明紀錄阿里山第一手美景的民眾也歡迎追蹤或關注「漫步在雲端的阿里山」粉絲專頁。