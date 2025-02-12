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運彩去年業績創新高643億元 總座喊2025年目標666億元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台灣運彩董事長陳立白（右）、總經理林博泰（左）。圖齊瑞甄攝影
台灣運彩董事長陳立白（右）、總經理林博泰（左）。圖齊瑞甄攝影

台灣運彩第三屆首年(2024年)在新增投注運動種類、賽事、玩法，以及歐洲國家盃足球賽、奧運和世界12強棒球錦標賽等大型熱門國際賽事帶動下，年度銷售再創新高，達到643億，挹注國家運動發展基金逾70億元，教育部政務次長張廖萬堅、運彩董事長陳立白、總經理林博泰都出席。林博泰致詞說，今年業績目標是666億元，期能續創新高。

為感謝過去一年表現優異的經銷商們，運彩12日舉辦「台灣運彩2024績優經銷商表揚大會」，教育部政務次長張廖萬堅致詞時感謝經銷商的付出，創下好的銷售成績挹注政府運發基金，讓政府有更多資源發展體育、照顧運動選手，期許發行團隊能以113年的銷售作為基礎，與經銷商共同努力，持續創造運彩更好的銷售，國家的體育可以更蓬勃發展。

林博泰表示，去年運彩開出7萬2,000場賽事供球迷下注，創下643億元的銷售業績，也是有史以來最好；今年的大型賽事減少，不過年度目標依舊不能落後，喊出666億元，要開出8萬5,000場賽事，未來十年內，期望一年可以開12萬場賽事。

台灣運彩表示，去年度銷售能寫下新紀錄，關鍵有三點：一、熱門賽事帶動：歐國盃、美洲盃兩大足球賽銷售近15億，年底12強棒球賽中華隊優異表現，總銷售突破18億，締造台灣運彩銷售中華隊賽事投注金額史上新高；二、網、羽銷售表現亮眼：「網球」賽事多為下午進行，與棒籃足開賽時間互補，「羽球」則因戴資穎、黃金男雙的帶動，2項運動銷售增加30億、成長逾40%，是網類運動的兩大熱門投注球種；三、新增投注玩法發威：113年新增22種玩法受消費者喜愛，第一年即占整體銷售15%，足球角球數大小及網球單盤大小最受歡迎。

「台灣運彩2024績優經銷商表揚大會」表揚全國銷售優異的經銷商，分為「全國年度實體業績」前50名及「全國年度線上通路業績」前30名兩大類績優經銷商獎項。其中，實體績優經銷商分散於全國各地、線上通路績優經銷商則以南部家數居多。台灣運彩113年度銷售實體投注占總銷售58%、線上投注則占42%。

114年台灣運彩再新增12種投注玩法，搭配年度受矚目賽事，包括2月21日（五）即將在台北大巨蛋開打的WBC世界棒球經典賽資格賽、6月至7月的國際足總俱樂部世界盃、8月至9月的歐洲籃球錦標賽、世界男、女子排球錦標賽等，讓消費者觀看賽事之餘更添投注樂趣。

教育部 運動

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