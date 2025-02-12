對抗失智新解方 台灣團隊研發「磁性奈米」療法

衛福部桃園醫院、國立清華大學與中國醫藥大學新竹分院跨領域研究團隊，近期在阿茲海默症（失智症）治療領域取得重大突破。研究團隊開發出創新的無藥物治療方法，運用特殊設計的磁性奈米粒子，成功清除導致阿茲海默症的有毒蛋白質，研究成果也發表於國際知名期刊「Materials Today Bio」。

部立桃園醫院神經內科醫師黃玉晴表示，阿茲海默症是最常見的失智症類型，全球預計2050年將有1.5億人罹患失智症。目前市面上雖有數種治療藥物，但普遍存在副作用問題。

黃玉晴表示，此次研究團隊開發無需使用藥物的創新療法，設計出特殊的磁性奈米粒子，這些粒子在磁場作用下能夠旋轉，就像微型攪拌器一般。當這些奈米粒子被注入大腦後，透過磁場控制使其旋轉，能夠將腦中游離的有毒澱粉樣蛋白（β類澱粉蛋白）聚集成較大的斑塊。這些較大的斑塊不易被神經細胞吸收，反而容易被腦中的吞噬細胞（小膠質細胞）吞噬清除。

黃玉晴說，研究結果顯示，接受這種治療的實驗小鼠，認知功能和記憶力都獲得明顯改善，更重要的是，這種奈米粒子在治療一週後就會在體內自然分解，不會造成長期副作用，實驗也證實這種治療方式不會對小鼠腦組織造成損傷。

黃玉晴說，傳統治療多著重於抑制或清除已形成的澱粉樣蛋白斑塊，這次的做法則是阻止有毒蛋白被神經細胞吸收，同時促進免疫細胞的清除作用，是全新的治療概念；雖然目前仍處於實驗階段，但研究結果相當令人鼓舞，期望能盡快將這項創新療法推進至臨床試驗階段。