鮮乳標示爭議有解 政院定調保存期限14天內 產業界批拖太久

衛福部食藥署去年6月預告，保存期限超過30天乳品可標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ESL（延長效期）鮮乳」，該草案預定今年7月生效，但遭產業界極大反彈。據了解，行政院已指示，保存期限在14天以下才能標示鮮乳，算是為延宕已久的標示爭議指明方向。

去年4月農業部在進口牛乳的標示給兩項建議，針對效期30天以上進口鮮乳得標示「長效鮮乳」的甲案，或是標示「長效乳」的乙案，但也強調基於農產輔導及發展需求，建請可優先採用乙案，該草案預定今年7月生效，但可標示「鮮」字引發酪農強烈不滿，憂心國產鮮乳失去競爭力，揚言上街抗議。

農業部證實，在14天內保鮮期內的乳品才可標示鮮乳，這部分行政院內部會議中已達共識，但仍以行政院拍板才能決定。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，進口乳表存期限30到90天，如果還標示鮮乳就會和國內保存期限14天的乳品完全無法區隔，也打擊公平競爭，因此國內應該要有區隔的標示，希望衛福部能挺起胸膛為酪農和消費者著想，昨天衛福部代表證實已得到政院協調，待行政院拍板，就會朝著14天才可標示鮮乳的方向進行。

方清泉說，昨天立委召開的公聽會，立委們希望衛福部的行政處理能夠更有效率，確實農業部、經濟部和衛福部的行政效率真的要改進，農業部去年2月1日起已經就邀集各部會討論標示，6月衛福部的草案預告至今也已經延宕半年了。

方清泉說，標示一事至今仍猶豫不決，就是各部會在踢皮球，看起來大家都很禮讓，但農民平等競爭、消費者知的權利也已經喪失掉了，對此真的很憤怒，再這樣搞下去農民是真的要上街頭了。