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3款A型血友病用藥停產 食藥署：尚有31張替代許可證

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
「台灣諾和諾德」旗下三款A型血友病注射劑，因國內使用需求降低，停止供應國內市場。圖為食藥署外觀，本報資料照片
「台灣諾和諾德」旗下三款A型血友病注射劑，因國內使用需求降低，停止供應國內市場。圖為食藥署外觀，本報資料照片

衛福部食藥署昨公告，「台灣諾和諾德」旗下用於控制及預防的成人及兒童A型血友病患者出血等，三款A型血友病注射劑，因國內使用需求降低，停止供應國內市場，其他同成分之長效型注射劑型，尚有31張藥品許可證，目前皆正常供應。  

社團法人台灣省關懷血友病協會衛教資訊指出，血友病是一種先天性血液凝固異常的出血疾病，由於基因缺陷，造成血液中缺乏某一種凝血因子，會導致血液不容易凝固，如出現深部割傷，可能會產生出血不止的情況，依缺乏凝血因子種類不同，可分為缺乏第八凝血因子的A型血友病、缺乏第九凝血因子的B型血友病，和缺乏第十一凝血因子的C型血友病，其中以A型血友病最常見，約佔8成左右、B型次之。  

食藥署西藥供應資訊平台公告，接獲台灣諾和諾德藥品股份有限公司通報，因國內使用需求降低，國內市場將停止供應「諾和第八因子注射劑250IU（衛部菌疫輸第001055號）」、「諾和第八因子注射劑500IU（衛部菌疫輸第000997號）」及「諾和第八因子注射劑1000IU（衛部菌疫輸第000996號）」等3項藥品。  

食藥署副署長王德原指出，這3項藥品為Turoctocog alfa注射劑型，核准適應症包括，控制及預防成人及兒童A型血友病患者的出血事件、成人及兒童A型血友病患者手術前中後的處置，以及作為例行預防，預防或降低成人及兒童A型血友病患者的出血事件發生率。  

王德原說，經臨床端評估，建議經醫療專業人員評估後，其他同成分的長效型注射劑型替代，替代品項目前皆正常供應，食藥署已將相關資訊公布於西藥供應資訊平台，目前其他第八凝血因子國內尚有31張藥品許可證，如諾和長效第八因子注射劑500IU、艾拉特凍晶注射劑1000IU，以及科泛適注射劑500IU等。

患者 手術 食藥署

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