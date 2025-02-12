不只日本！獨旅首選國家網友還推「這裡」：便宜、食物更多元

不少人喜歡獨旅勝過和朋友、家人旅行，不用遷就他人以外還可以臨時變動行程，相當自由。一名網友想規劃獨旅，但由於是第一次，想問問大家是否有推薦哪個國家及獨旅經驗，引起熱烈討論。

一名網友在PTT「女孩板」發文，因心境轉變，他最近想規劃獨旅到其他國家看看，因沒有經驗於是想問問大家，「第一次獨旅有比較推薦哪個國家嗎？」，他目前考慮的有日本、韓國、新加坡，吸引不少過來人分享獨旅經驗。

網友紛紛表示，「第一次獨旅是澳洲，一次一年」、「獨旅N次，觀光發達的城市皆可」、「行程規畫得好，確定安全，想去哪就去哪吧」、「我第一次獨旅是泰國清邁，後來比較常跑日本，歐洲的話荷蘭比利時也很棒」、「清邁！我人生中第一次獨旅的目的地」、「新加坡的機票不貴吧，而且又是華人居多，如果沒什麼外語能力的話，也比較不會有溝通問題」。

不少網友推薦日本，「東京吧，方便又安全」、「日本近、日幣便宜，安全乾淨」、「100%日本，日本是從新手到老鳥都適合去的國家」、「獨旅果然還是推薦日本吧」。有網友則認為，新加坡不適合，「新加坡消費高啊」、「新加坡很熱，去過一次我就放棄，新加坡消費也是爆炸高，台灣錢去新加坡花，如果正常收入會很痛」。

有網友則推薦「馬來西亞」，「馬來西亞，我獨旅過的有泰、馬來西亞、新加坡、菲，澳洲是去打工度假」、「新加坡只有飲食中心消費算還好，不然其他地方吃飯至少是台灣的1.5倍，不過香港也差不多，澳門大概1.25倍，馬來西亞就便宜些」、「我覺得新加坡跟台北市物價差不多，要選我還是選馬來西亞，而且新加坡好悶熱，去年6月晚上在魚尾獅公園散步就覺得悶悶的」、「去新加坡還不如去馬來西亞，東西更多元、更好吃還比較便宜」。