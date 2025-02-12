快訊

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

台大研究：BC肝合併症決定壽命 代謝異常增死亡風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院研究團隊針對B、C型肝炎併發代謝異常，找出死亡風險及罹癌機率，用於治療預防新研究，成果榮登頂尖國際期刊。記者廖靜清／攝影
台大醫院研究團隊針對B、C型肝炎併發代謝異常，找出死亡風險及罹癌機率，用於治療預防新研究，成果榮登頂尖國際期刊。記者廖靜清／攝影

脂肪肝在台灣的盛行率高，近半國人有脂肪肝的問題，如果持續惡化，會變成肝炎、肝硬化、肝癌。台大今公布最新研究，B、C型肝炎患者且非代謝異常者，如果有輕度脂肪肝，反而可以抑制肝炎病毒；但B、C型肝炎合併代謝異常，會增加罹癌機率及死亡風險。

台大醫院副院長高嘉宏表示，近年來，許多研究發現脂肪肝與代謝異常有關，2020年起，全球專家學者即有共識以「代謝性脂肪肝病（MAFLD）」取代非酒精性脂肪肝疾病（NAFLD）。他指出，台大進行研究，針對B、C患者同時合併代謝症候群的關係，成果已發表在國際頂尖期刊「肝病學雜誌」（Journal of Hepatology）上。

台大醫院北護分院內科主治醫師黃上秦表示，B型肝炎影響全球超過3億人，是肝硬化與肝癌的主因，台灣目前約有近200萬名B肝帶原者。台大團隊蒐集整理一萬餘名B肝患者，進行長達15年的資料追蹤分析，發現B肝合併多種代謝異常會導致死亡風險上升，尤其糖尿病加劇B肝病人的死亡風險最甚，特別是糖化血色素高於8%。

黃上秦指出，若B肝患者僅是單純脂肪肝、無代謝異常，反而減少死亡風險，「這可能跟脂肪抑制病毒有關！」他強調，研究「意外」發現脂肪能加速B肝病毒清除，顯示脂肪肝對B肝具有特殊效應，未來或許能應用在開發藥物或治療方案，其機轉作用值得更多深入研究。

而C肝部分，台大醫院內科部臨床教授劉振驊表示，世界衛生組織統計，2024年全球C型肝炎盛行率約為0.6%。經由C型肝炎直接抗病毒藥物治療成功之病患整體的健康預後有顯著改善，但C肝病患若是合併其他肝臟疾病，仍可能使肝臟疾病惡化而導致相關併發症與死亡。

目前實證醫學顯示，C型肝炎病患在接受直接抗病毒藥物將病毒清除成功後，代謝異常脂肪肝病的盛行率會顯著下降。雖然C型肝炎治療成功後，可減少肝細胞癌的發生，但若有代謝異常脂肪肝，對日後肝癌的發生風險的角色仍不清楚。

劉振驊說，院內蒐整了2014至2023年間，共1598位合格受試者參加臨床研究，其中，679位受試者於成功清除C型肝炎後有合併代謝異常脂肪肝病。另外，918位受試者於成功清除C型肝炎後，沒有合併代謝異常脂肪肝病。

台大團隊進一步分析，代謝異常脂肪肝病比心臟代謝風險因子更能影響肝細胞癌發生的風險，劉振驊強調，C型肝炎病患於成功清除病毒後，若尚有代謝異常脂肪肝病，其肝癌發生率明顯較無代謝異常脂肪肝病為高，則需定期追蹤以早期偵測肝癌。

B型肝炎 肝病 脂肪肝

延伸閱讀

吐司搭配「這些果醬」比單吃更控糖！ 專家認證：營養也加倍

脂肪肝是吃出來的 戒高油高糖 甩掉肝包油

4成民眾過年變胖、均增1.7公斤 營養師曝「冬天瘦身」6關鍵

選對巧克力也很重要 營養專家推薦12種點心有助減少腹部脂肪

相關新聞

鮮乳標示爭議有解 政院定調保存期限14天內 產業界批拖太久

衛福部食藥署去年6月預告，保存期限超過30天乳品可標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ESL（延長效期）鮮乳」，...

國際客高鐵買一送一延長 觀光研訓院將投3億做人才培訓

根據交通部觀光署統計，去年國際觀光客來台約785萬人次，僅回到疫情前6成6。觀光署長周永暉表示，今年除了希望國籍航空航線...

昨台南東山規模3.6地震「不同以往」專家指出2點不尋常

0121嘉義大埔發生規模6.4地震後，嘉南地區地震頻傳，昨天下午台南東山區7分鐘內分別發生規模3.6及規模4.1等2起有...

3款A型血友病用藥停產 食藥署：尚有31張替代許可證

衛福部食藥署昨公告，「台灣諾和諾德」旗下用於控制及預防的成人及兒童A型血友病患者出血等，三款A型血友病注射劑，因國內使用...

情勒鳥再見！語言學習APP Duolingo宣布吉祥物貓頭鷹去世 網笑：真．以死相逼

被網友稱為「最愛情勒」的語言學習APP「Duolingo」，官方日前意外宣布這隻吉祥物「過世了」，讓官方心情相當沉痛，並且也對死因進行調查，但又開玩笑推測牠在生前樹敵超多人，「可能是在等待你完成語言課程時因失望而離世」，引起網友熱議。

金門濃霧「能見度不足200公尺」 今天各地慎防劇烈降雨

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。