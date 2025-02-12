國際客高鐵買一送一延長 觀光研訓院將投3億做人才培訓

根據交通部觀光署統計，去年國際觀光客來台約785萬人次，僅回到疫情前6成6。觀光署長周永暉表示，今年除了希望國籍航空航線能回到疫情前，下半年也將延續先前國際旅客高鐵買一送一優惠，鼓勵到中南部旅遊。此外，觀光署希望今年成立觀光研訓院，以戰略規劃及數據分析中心、培訓考照中心為核心業務，前2年投入3億元做人才培訓。

觀光署副署長林信任指出，去年來台觀光客仍以日本最多，約132萬人次，緊接為港澳130萬人次、韓國101萬人次、美國65.5萬人次，其中美國受惠於每周140多班航班，今年可望突破每周150班，可說是打了強心劑。周永暉表示，今年北美仍是重點市場，另外，日本大阪、東京辦事處2、3月要接續換主任重新布局，台日逆差雖然受匯率影響，但還是有機會升級。

周永暉指出，日本雖然護照持有率很低，但過去透過休學旅遊可以吸引他們一來再來，今年將重點回防青年旅遊，同時也發現日本年輕女性出國頻率很高，5000元國際觀光客自由行獎勵金預計到今年6月截止，下半年則預計延續先前高鐵買一送一優惠，鼓勵日本青年、上班族到台灣中南部旅遊，搭配高鐵推的「高鐵假期」很具吸引力。

此外，林信任表示，去年菲律賓來台也有47萬人次，為東南亞之冠，是未來看好的主力市場之一，菲律賓具有航程近、國內經濟起飛、代言人策略奏效、5000元自由行獎勵金吸引力佳優勢，希望推動菲律賓、越南旅客從高雄進出，像是越南河內到高雄比到胡志明市還近，但受限高雄機場還有一些管制需要克服。

林信任說，馬來西亞、新加坡去年來台也分別有約43.8萬人次。而疫後台灣比較大的挑戰是，大陸經濟封閉往下走，開了很多國家免簽、享有免簽紅利，在東南亞很具競爭力。

周永暉指出，為提升國際旅客在台消費額，目前也跟商業署洽談擴大國際旅客在台免稅事宜，但細節還需要評估，另外，今年預計針對「來台灣喝咖啡」主題宣傳，跟商業署合作舉辦咖啡節，最快在6月登場，最慢則是9月。

國際觀光客回流一大重點為航線恢復，周永暉指出，去年多家航空公司加入西雅圖航線，今年觀光署就預計在北美西雅圖、荷蘭阿姆斯特丹設置台灣觀光服務分處（TICC），明年也規劃在義大利羅馬增設，同時也希望從泰國搶轉機的歐洲客。

周永暉表示，目前國籍航空航線已恢復到疫情前9成，希望能回到百分之百，也曾跟國籍航空提及希望恢復印度孟買航線。此外，在轉機客方面，希望爭取北美到東南亞、紐澳到歐洲等轉機空檔6小時以上的旅客，除了推出遊程導覽，還有機捷一日券提供他們短暫停留台灣。

此外，周永暉指出，觀光署希望今年成立觀光研訓院，其中以戰略規劃及數據分析中心、培訓考照中心為核心業務，目前選址於以前的華江會館，編制約30至50人，初期前2年（2026、2027年）投入3億元做人才培訓，輔導業者做永續、智慧觀光、數位轉型、培訓地方政府新進人員、領隊、導遊等觀光人才。