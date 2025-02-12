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研究：天天吃雞蛋 有助降低死亡風險

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一項研究指出，每週吃1到6顆雞蛋能有效降低死亡風險，並有助人體補充蛋白質和必要營養素。示意圖／聯合報資料照片
一項研究指出，每週吃1到6顆雞蛋能有效降低死亡風險，並有助人體補充蛋白質和必要營養素。示意圖／聯合報資料照片

一天一雞蛋死亡遠離我！人們以往認為攝取過多雞蛋恐導致心血管疾病，但一項研究卻指出，每週吃1到6顆雞蛋能有效降低死亡風險，並有助人體補充蛋白質和必要營養素。專家指出，雞蛋可作為老年人的飲食指南，而健康的人每週可以安全吃7顆雞蛋。

雞蛋降低死亡風險

The Conversation》報導，澳洲莫納什大學研究人員針對超過8000名老年人進行追蹤調查，結果發現，每週吃雞蛋（至少1顆）的人相較於每月吃雞蛋（少於2顆）的人，整體死亡風險降低17％，其中心血管疾病的死亡風險則降低29%。此外，每天吃雞蛋並不會增加死亡風險。

對此，多數人認為雞蛋會增加血液膽固醇並增加心臟病的風險。然而，該研究表明，人體並不能很好地吸收飲食中的膽固醇，因此對於血液膽固醇水平不會有太大影響。

事實上，雞蛋富含蛋白質和必要營養素，如B群維生素、葉酸、不飽和脂肪酸、脂溶性維生素（E、D、A 和 K）、膽鹼和多種礦物質，這些都有助於人體健康。

每週可吃7顆蛋

歐洲新聞網》報導，對於攝取雞蛋的健康數量，歐洲各國的指導方針有所不同，但根據美國心臟協會的研究，健康的人每週可以安全吃7顆雞蛋。

莫納什大學流行病學和預防醫學講師懷爾德表示，該研究可能有助於制定以證據為基礎的老年人飲食指南，即每週吃1到6顆雞蛋，便能降低老年人罹患心血管疾病與死亡的風險。

她指出，每週吃雞蛋的高膽固醇人群，其患有心血管疾病的死亡風險明顯降低，對此，血脂異常的狀況將能獲得改善，並有助於老年人攝取雞蛋的飲食建議。

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