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台灣燈會今晚登場 高鐵加開95班次疏運旅客

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025台灣燈會今起於高鐵桃園站外熱鬧開燈，台灣高鐵至23日止，於燈會期間加開95班次列車。圖／高鐵桃園站提供
2025台灣燈會今起於高鐵桃園站外熱鬧開燈，台灣高鐵至23日止，於燈會期間加開95班次列車。圖／高鐵桃園站提供

2025台灣燈會今起於高鐵桃園站外熱鬧開燈，台灣高鐵至23日止，於燈會期間加開95班次列車（南下47班、北上48班），在人潮尖峰時段，提供密集班次的旅運服務，平日約20分鐘內、假日每15分鐘內，南下及北上各有一班次列車停靠桃園站，部分車次並增加自由座車廂配置數，以快速疏運人潮。

高鐵桃園站也將在燈會期間做進出站動線管制，平日自晚間7時起、假日自下午5時起，將視旅運需求機動加開全車自由座列車，以加強服務旅客。敬請旅客配合站務人員引導。

台灣高鐵呼籲，賞燈旅客出發時同步購妥回程車票，避免在車站等候過久，搭乘自由座的旅客，可在車站內開啟手機藍牙後用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自桃園站出發的自由座車票，並持購票手機直接感應QR code進站搭車；或利用已開啟自動儲值功能之悠遊卡一卡通聯名信用卡，直接感應進站搭乘自由座，節省時間。

燈會期間主辦單位也將於站區周邊交通管制，提醒屆時將往來桃園站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。

燈會期間高鐵快捷公車及其他市區公車均維持正常運作；轉乘機場捷運旅客請由車站B1穿堂層前往桃園捷運連通道搭車；搭乘計程車旅客至2月25日改由7號出口外計程車乘車區上車；停車場2月24日前暫停使用P1及P2停車場，請多加利用P3立體停車場（30分鐘內免費）。

臨停載客區於交通管制期間，請旅客多加利用青峰路一段備有臨停接送區。原車站8號出口臨停接送區將實施「人等車」交通管制，禁止車輛於該區停等候客。

2025台灣燈會今起於高鐵桃園站外熱鬧開燈，台灣高鐵至23日止，於燈會期間加開95班次列車。圖／高鐵桃園站提供
2025台灣燈會今起於高鐵桃園站外熱鬧開燈，台灣高鐵至23日止，於燈會期間加開95班次列車。圖／高鐵桃園站提供

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