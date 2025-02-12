獨／新冠新口服藥Xocova月底到貨 取代莫納皮拉韋地位

新冠疫情雖然處在低點波動，但是口服抗病毒藥物儲備仍要進行。衛福部疾管署今年將採購新口服抗病毒藥物「Xocova」。疾管署發言人曾淑慧指出，Xocova預計在本月底前到貨5000人份。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，Xocova還沒有拿到藥證，但是跟其他口服藥相比交互作用較小，臨床上可大致取代莫納皮拉韋使用。

我國口服藥另有莫納皮拉韋（Molnupiravir）、倍拉維（Paxlovid），然而莫納皮拉韋是有條件使用藥物，藥物作用機轉可能引發安全性疑慮，並且效果有限，通常優先使用倍拉維或是注射的瑞德西韋（Remdesivir）。

黃高彬表示，Xocova目前還是疫苗緊急使用授權（EUA）階段，還沒有拿到正式藥證，雖然目前臨床案例數較少，但以現有資料看起來藥物的交互反應比較少，加上從日本跟歐盟的報告來看，效果不錯，因此疾管署專案進口使用。

黃高彬指出，莫納皮拉韋雖然交互作用比倍拉維少，但是效果比較差；而原先對肝、腎功能異常使用要特別注意的倍拉維，近期被美國也有適度放寬，但其使用條件仍較為受限。此次引進新口服藥Xocova吃法較為簡單，一共五天，一天吃一次即可；同時Xocova跟倍拉維在臨床效果都高達九成，有望取代莫納皮拉韋使用。

黃高彬說，Xocova目前使用對象仍以輕症的高風險為主，疾管署會將會訂定相關要求，符合條件才可以使用。他強調，新冠疫情雖處在低檔，但不可輕忽，新冠重症跟致死率是流感的10至12倍。

曾淑慧表示，疾管署採購2萬人份Xocova，包含1萬人份開口合約，最快第一批會在2月底交貨5000人份，剩餘5000人份及1萬人份開口合約則依專家會議決議視疫情發展採分批叫貨，履約期限到明年底。

國內上周新增9例新冠併發重症本土病例；自去年9月起起截至今年2月10日，新冠併發重症本土病例累計476例，其中102例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多。