國道A1事故死亡人數 35%肇事原因是追撞

高公局統計，民國113年發生70件A1（車禍發生24小時內有人死亡）事故，其中23件屬追撞，共釀28人死亡，占全年A1事故死亡人數35%，主要肇因包括未保持行車安全距離、分心駕駛等。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，228連假將至，預估連假期間尖峰時段將湧現大量出遊車潮，且因國道車速較快，一旦分心、未保持安全距離或不當使用輔助駕駛系統，恐發生追撞事故，除危害自身及他人安全外，並影響後方車流續進，亦可能引起2次事故。

高公局呼籲，行駛高速公路務必保持專注並遵循速限規定，切勿分心、疲勞駕駛、隨意急煞或任意變換車道，才能保障行車平安。

高公局建議，228連假期間往返新竹至台南民眾，可改走台61快速公路，以避開國道壅塞車流。另外，3月1日及2日將於中午12時到晚間9時封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再進入高速公路。