快訊

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

國道A1事故死亡人數 35%肇事原因是追撞

中央社／ 台北12日電
高公局統計，民國113年發生70件A1事故。聯合報系資料照
高公局統計，民國113年發生70件A1事故。聯合報系資料照

高公局統計，民國113年發生70件A1（車禍發生24小時內有人死亡）事故，其中23件屬追撞，共釀28人死亡，占全年A1事故死亡人數35%，主要肇因包括未保持行車安全距離、分心駕駛等。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，228連假將至，預估連假期間尖峰時段將湧現大量出遊車潮，且因國道車速較快，一旦分心、未保持安全距離或不當使用輔助駕駛系統，恐發生追撞事故，除危害自身及他人安全外，並影響後方車流續進，亦可能引起2次事故。

高公局呼籲，行駛高速公路務必保持專注並遵循速限規定，切勿分心、疲勞駕駛、隨意急煞或任意變換車道，才能保障行車平安。

高公局建議，228連假期間往返新竹至台南民眾，可改走台61快速公路，以避開國道壅塞車流。另外，3月1日及2日將於中午12時到晚間9時封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再進入高速公路。

死亡 高公局

延伸閱讀

影／無照男追撞前車再波及路邊7車 辯稱貧血致昏眩

他逃過一劫又遇死神…國道連環4車禍離奇死1人 首個追撞駕駛被判6月

快改道！ 國3南向近中寮隧道3輛大貨車追撞 管制封閉

圍觀加好奇…高雄小港交通尖峰5分鐘連4車禍 釀9車5傷

相關新聞

鮮乳標示爭議有解 政院定調保存期限14天內 產業界批拖太久

衛福部食藥署去年6月預告，保存期限超過30天乳品可標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ESL（延長效期）鮮乳」，...

國際客高鐵買一送一延長 觀光研訓院將投3億做人才培訓

根據交通部觀光署統計，去年國際觀光客來台約785萬人次，僅回到疫情前6成6。觀光署長周永暉表示，今年除了希望國籍航空航線...

昨台南東山規模3.6地震「不同以往」專家指出2點不尋常

0121嘉義大埔發生規模6.4地震後，嘉南地區地震頻傳，昨天下午台南東山區7分鐘內分別發生規模3.6及規模4.1等2起有...

3款A型血友病用藥停產 食藥署：尚有31張替代許可證

衛福部食藥署昨公告，「台灣諾和諾德」旗下用於控制及預防的成人及兒童A型血友病患者出血等，三款A型血友病注射劑，因國內使用...

情勒鳥再見！語言學習APP Duolingo宣布吉祥物貓頭鷹去世 網笑：真．以死相逼

被網友稱為「最愛情勒」的語言學習APP「Duolingo」，官方日前意外宣布這隻吉祥物「過世了」，讓官方心情相當沉痛，並且也對死因進行調查，但又開玩笑推測牠在生前樹敵超多人，「可能是在等待你完成語言課程時因失望而離世」，引起網友熱議。

金門濃霧「能見度不足200公尺」 今天各地慎防劇烈降雨

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。