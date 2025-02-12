紙風車、唐美雲歌仔戲輪番上演 國家語言生活節周末登場

為響應聯合國2月21日世界母語日，展現國家語言的多樣性，傳遞台灣各語言共存共榮的核心價值，文化部將在2月15至16日，於台灣當代文化實驗場舉辦「2025世界母語日－國家語言生活節」。活動邀請紙風車、唐美雲歌仔戲等團體出演，屆時將以電影欣賞、戲劇演出、音樂演唱、創新書市、沙龍講座、手作體驗與說故事等多元語言活動，讓民眾深入體驗台灣的母語文化。

文化部說，2月15日上午將有台語版《諸葛四郎－大戰魔鬼黨》電影首映場，用熱血、冒險的英雄故事為國家語言生活節揭開序幕，另有客語版《原鄉人》數位修復版；下午則由紙風車劇團以全台語詮釋精采大戲《順風耳的新香爐》；晚間則有以馬祖傳統祭典「擺暝」為靈感創作的馬祖語（閩東語）音樂劇《相約十五暝》，現場還原馬祖一年一度地方盛事的場景，引領民眾體會馬祖不同世代社會生活的縮影。

而2月16日上午將有客語版《諸葛四郎－大戰魔鬼黨》播出；下午由台灣原住民族語言《聽見歌 在唱》，帶領民眾聽見電影中的母語；晚間則由唐美雲歌仔戲團，帶來改編自金鐘獲獎戲劇《孟婆客棧：世紀婚禮》。

文化部說，音樂演唱方面，以全台語創作的獨立樂團「拍謝少年」、將客語與流行樂完美結合的「春麵樂隊ChuNoodle」、擅長將阿美族傳統歌謠融合爵士與Bossa Nova的「Ilid・Kaolo 以莉・高露」、能吟唱原住民族古謠也能駕馭現代流行樂的「那屋瓦少女隊」，還有用歌聲傳遞馬祖文化的三分熟樂團，將以母語音樂展現族群融合之美。

而新形態客家即興喜劇新生一號劇團《新客報到》、傳達原住民族身分認同寓意的新世紀文化藝術團《夢中的撒固兒》、由手語表演者廖曉彤、牛暄文與蕭匡宇也將攜手帶來的《聲音藏在》共融手語音樂演出，而由社團法人台灣手語翻譯協會所帶來的手語海洋秀，也會為民眾帶來耳目一新的母語文化饗宴。