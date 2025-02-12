昨台南東山規模3.6地震「不同以往」專家指出2點不尋常
0121嘉義大埔發生規模6.4地震後，嘉南地區地震頻傳，昨天下午台南東山區7分鐘內分別發生規模3.6及規模4.1等2起有感地震，前中央氣象局地測報中心主任郭鎧紋觀察發現，規模3.6的地震，震央位置不同先前的地震都在崙後斷層東側，而是位於崙後斷層以西，且幾乎要接近台南白河區，認為嘉義大埔的餘震範圍有擴大趨勢，後續需多觀察。
昨天下午3時45分，台南發生規模3.6小區域有感地震，接著3時52分再發生規模4.1地震，2起地震震央都位於東山區，地震深度皆不到8公里，屬於極淺層地震。
郭鎧紋指出，規模4.1的地震反而看起來很正常，值得注意的是規模3.6地震，因為該地震震央位於東山區的最北邊，已快接觸到白河區；0121嘉義大埔規模6.4地震位於崙後斷層，因此後續發生在台南的餘震多在該斷層東側，也就是在東山區、楠西區及南化區，尚未有餘震出現在白河區。
郭鎧紋進一步解釋，但昨天台南東山規模3.6的地震，其震央位在崙後斷層西側，位置還非常靠近白河區；雖然西側大多是區域性小斷層或破碎帶，影響較不大，但郭鎧紋認為，0121嘉義大埔地震的餘震範圍恐有變大趨勢，後續需多觀察。
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