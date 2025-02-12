大雨炸元宵節！ 入夜雨勢更劇烈 周六近期最溫暖、周日再有冷氣團

今天元宵節，晚上賞燈會天氣恐怕不理想。中央氣象署預報員葉致均表示，今明兩天受到南方雲系以及鋒面通過的影響，因此各地天氣相當不穩定，都是容易下雨的情況出現，今明兩天外出記得攜帶雨具。未來1周主要受到兩波冷空氣影響，因此氣溫變化相當大。

目前天氣情況部分，葉致均表示，目前南海有一個低壓，它的水氣順著中高層往台灣輸送，所以今天各地雲量偏多，而且有降雨情況。北方有一道鋒面往南通過台灣，因此下半天鋒面通過台灣之後，天氣也會變得不穩定。

葉致均說，台灣各地普遍都有偵測到降水回波出現，目前主要在西半部、東半部、外島澎湖這些地方降雨。今天各地容易降雨，有時雨勢偏大，且入夜隨著鋒面通過，雨勢有逐漸加大情形，特別是基隆北海岸、東半部、西半部山區可能有較大雨勢或是局部大雨發生機會。如果今天入夜之後前往燈會賞燈，天氣不會太理想，民眾務必攜帶雨具備用。

葉致均表示，今天下半天之後鋒面系統逐漸通過台灣，明天鋒面通過之後，隨後有冷空氣影響，所以明天以東北季風影響的天氣型態為主，但是很快地周五高壓就會出海，台灣附近風場轉為偏東風環境，周六也類似。

不過，葉致均表示，周六晚上開始台灣北方海面上開始有鋒面逐漸形成，並且快速通過台灣。周日下一波冷高壓逐漸影響，周日之後台灣附近東北風為主，一直到下周二台灣受到這個冷空氣影響，因此天氣上偏涼。

溫度趨勢，葉致均表示，今天南方雲系影響之下，因此天氣上相當涼冷，今天各地高溫普遍20度上下。明天東北季風加上南方水氣影響，天氣依舊涼冷，低溫14至17度左右。周五冷空氣很快就會減弱，溫度逐步回升，甚至周六會是未來1周相對溫暖的時候，各地高溫來到22至25度左右。

葉致均表示，周日之後，這波冷空氣預計來到大陸冷氣團等級，北台灣溫度明顯變化，高溫不到20度，其他地方溫度也逐步下降。低溫表現上，中部以北、宜蘭13至15度左右，其他地方16、17度。未來1周氣溫變化明顯，要留意天氣變化。

降雨趨勢部分，葉致均表示，今明兩天各地容易降雨，有時雨勢偏大。周五之後水氣慢慢減少趨勢，由於有殘留水氣，因此各地仍有降雨情況，和今明兩天相比其實是明顯趨緩。周六有另外一道鋒面通過影響，不過鋒面結構不是這麼扎實，中部以北、東半部、山區可能有些降雨，不過降雨量質更減少。下周一之後水氣進一步減少，各地恢復多雲到晴天氣，只有迎風面的基隆北海岸、東半部、山區零星降雨。

葉致均表示，今明兩天各地容易降雨，留意較大雨勢，周五起降雨漸緩。冷空氣影響期間，沿海、離島留意風浪大。周五晚上至周六台南以北、金馬留意低雲或霧影響能見度，交通往返留意相關資訊。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供