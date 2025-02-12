獨／增購10萬劑流感疫苗 疾管署花1270萬元跟東洋買

受到大S流感病逝影響，全台疫苗打氣飆升，上周一度出現民眾打不到疫苗的窘境；行政院上周四緊急拍板，要增購10萬劑疫苗給高風險民眾接種，至於疫苗提供廠商、疫苗各縣市分狀況仍待說明。疾管署今天公布招標結果，台灣東洋以1270.5萬元拿下標案，供應10萬劑流感疫苗。

我國類流感疫苗目前來到高點，上周單周門急診就診數量突破18萬人次，寫下10年同期新高，疾管署雖然預計最快本周疫情可能反轉下降，但是本周氣溫下降以及元宵燈節等影響，因此還需要持續觀察。

疾管署曾引述研究指出，為避免社區傳播，流感疫苗覆蓋率達23％，我國加上自費、公費疫苗接種以及自然感染的全體免疫力，已超過3成民眾不需過度恐慌。然而，還是有不少民眾急赴搶打疫苗，因此行政院上周四緊急同意疾管署增購10萬劑疫苗。

據疾管署統計，截至今年2月10日止，公費流感疫苗共計接種657.3萬劑，尚餘公費疫苗1.3萬劑。上周打氣飆升，2月3日接種5萬劑、2月4日接種7.3萬劑、5日4.6萬劑、6日1.8萬劑、7日6449劑，周末加上周一合計約接種5000餘劑。

增購疫苗的招標案，共有台灣東洋、賽諾菲兩家廠商投標，最後台灣東洋用1270萬5000元拿下，標價金額較高2436萬元的賽諾菲並未得標。疾管署發言人曾淑慧表示，今天稍晚會正式發新聞稿，對外說明。

疾管署規畫增購的10萬劑疫苗將在2月20日提供給11類高風險對象，分別為65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員）接種。