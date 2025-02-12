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行政院指示「鮮」乳效期需＜14天 食藥署：依規辦理

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署去年6月預告「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，引起各界意見分歧。示意圖。本報資料照片
衛福部食藥署去年6月預告「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，引起各界意見分歧。示意圖。本報資料照片

紐西蘭進口乳今年起零關稅，但保存期限逾30天的進口液態乳，是否能標示為「鮮」引發討論，酪農甚至揚言上街抗議，行政院已經指示，如要標示鮮乳，不能超過14天保存期限，衛福部食藥署代理署長林金富證實收到指令，將依規定辦理，14天以下才可標鮮乳，15天以上的必須拿掉「鮮」字，至於要重新預告或直接公告，再進一步討論。

衛福部食藥署去年6月預告，保存期限逾30天的進口液態乳可標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ESL（延長效期）鮮乳」，該草案預定今年7月生效，產業界多次強烈要求進口乳不應標示鮮乳，否則恐衝擊國內酪農產業。

林金富今天在食藥署例行記者會上表示，昨天有很多立委關心這個議題並召開記者會，也達成跨部會共識，衛福部今天早上接到行政院的指令，會依照農業部建議，保存期限在14天（含）以下的才可以標示為鮮乳，15天以上的必須拿掉「鮮」字，已經有明確的跨部會共識。

衛福部已開始啟動後續的行政作業、著手修正預公告內容，林金富指出，因為網路上預告期已滿，會再彙整相關意見並依程序簽辦，應需要一至兩周的時間，要重新預告或直接公告生效，確定後會再對外說明。

林金富先前指出，現行市售的液態乳產品，仍應依衛福部2014年3月29日公告的「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」辦理標示，與CNS鮮乳國家標準一致；市售完整包裝食品，應依食品安全衛生管理法第22條第1項第6款規定，於容器或外包裝標示原產地（國），讓消費者可明確由外包裝區別進口或國產。

衛福部 農業部 食藥署

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